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भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों से 17 लाख की धोखाधड़ी, दुर्ग पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा ने धमधा थाना में और जनपद पंचायत पाटन से पाटन थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों मामलों में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

दुर्ग: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शासकीय राशि में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिले के धमधा थाना और पाटन थाना क्षेत्र में हितग्राहियों के बैंक खातों आने वाली योजना की राशि को फर्जी तरीके से अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया.इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भ्रष्टाचार

इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली शासकीय प्रोत्साहन राशि अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिसके बाद थाने में इसको शिकायत दर्ज कराई. शिकायत एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद धमधा थाना क्षेत्र में 44 हितग्राहियों की राशि लगभग 4.50 लाख रुपए और पाटन थाना क्षेत्र में कुल 63 हितग्राहियों की राशि लगभग 12.60 लाख रुपए अन्य बैंक खातों में ट्रांसफऱ होने का खुलासा हुआ. दोनों मामले में कुल मिलाकर 107 हितग्राहियों की करीब 17 लाख 10 हजार रुपए से ज्यादा की राशि में गड़बड़ी पाई गई.

पुलिस ने दोनों मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान बैंक दस्तावेज, तकनीकी साक्ष्य और आनलाइन पोर्टल की जानकारी का विश्लेषण किया गया.

लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग

जांच में पाया गया कि आरोपी दीपक कुमार यादव निवासी दुर्ग और लिलेश्वर यादव उर्फ रवि निवासी ग्राम अकोला थाना कुम्हारी ने योजना संबंधी खातों में सुधार के लिए प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों के वास्तविक बैंक खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले बैंक खातों का विवरण दर्ज किया था, जिससे रुपये उन बैंक एकाउंट में ट्रांसफर होते रहे.

भ्रष्टाचार के आरोपी पहुंचे जेल

आरोपियों के द्वारा प्राप्त राशि को एटीएम एवं मोबाइल बैंकिंग माध्यमों से संचालित किया जा रहा था. पुलिस में शिकायत और जांच शुरू होने की जानकारी मिलने पर कुछ राशि पुनःवापस जमा कर दी गई थी. पुलिस ने दीपक यादव और लिलेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड एवं बैंक दस्तावेज बरामद कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.