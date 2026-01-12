ETV Bharat / state

कांस्टेबल भर्ती 2018 और 2021 में फर्जीवाड़ा, 38 सिपाहियों पर केस दर्ज

जांच में कई सिपाहियों के हस्ताक्षर भर्ती आवेदन व अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाए, जबकि कुछ के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर (ETV Bharat Jalore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 9:34 AM IST

जालोर : पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के बीच एक बार फिर राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती 2018 और 2021 में फर्जी दस्तावेज व डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले कुल 38 सिपाहियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी जांच में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं. इनमें 2018 बैच के 26 और 2021 बैच के 12 कांस्टेबल शामिल हैं. जांच में कई सिपाहियों के हस्ताक्षर भर्ती आवेदन व अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाए, जबकि कुछ के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं. सभी आरोपियों को जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे.

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच : एसओजी को जुलाई 2024 में मिली एक शिकायत के आधार पर पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने जालोर एसपी को पत्र लिखकर पिछले पांच वर्षों में हुई सभी कांस्टेबल भर्तियों की जांच के आदेश दिए थे. जालोर एसपी स्तर पर हुई प्रारंभिक जांच में फर्जी हस्ताक्षरों के मामले सामने आए, जिसके बाद दोनों भर्तियों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की गई. फॉरेंसिक जांच में 38 पुलिसकर्मियों के फोटो और हस्ताक्षर भर्ती के समय जमा दस्तावेजों से मेल नहीं खाए. समिति की रिपोर्ट एसओजी को भेजी गई, जिसके आधार पर अब केस दर्ज किया गया है.

2018 भर्ती के 26 आरोपी : साल 2018 की कांस्टेबल भर्ती में जैसाराम, दिनेश कुमार, अर्जुन कुमार, घेवरचंद, यशवंत सिंह, बदराम, गोपीलाल, हरीश कुमार, नरपत सिंह, नपाराम, सुरेश कुमार, चतराराम, भाणाराम, रमेश कुमार, सुशीला कुमारी, शांतिलाल, देवी सिंह, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, डूंगराराम, रेवंतीरमन और खुशीराम सहित कुल 26 सिपाहियों को आरोपी बनाया गया है.

2021 भर्ती के 12 सिपाहियों पर भी कार्रवाई : वहीं, 2021 की भर्ती में प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, संजय कुमार, धनवंती, प्रियंका, ललिता, निरमा, सपना शर्मा, संदीप कुमार, पंकज कुमार और सोहनलाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2023 की कांस्टेबल भर्ती में भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं. जालोर के अलावा अन्य जिलों में भी जांच जारी है और आने वाले समय में और मामलों का खुलासा होने की संभावना है.

