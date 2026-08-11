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दोबारा फेरे लेने की तैयारी में थीं 1000 सुहागन महिलाएं, ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा, जिला प्रशासन में खलबली

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस साल आगरा जिले में 1522 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य है.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:19 PM IST

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आगरा : जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां लगभग 1000 सुहागन महिलाएं, दोबारा फेरे लेने की तैयारी में थीं. इन महिलाओं की चार से आठ माह पहले शादी हो चुकी है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन किया था. हालांकि जांच में खुलासा होने के बाद फर्जी पाए गए सभी आवेदन खारिज कर दिए हैं.

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दोबारा फेरे लेने की तैयारी में थीं 1000 सुहागन महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष आगरा जिले का लक्ष्य 1522 जोड़ों का विवाह कराना है, जिसके लिए अप्रैल 2026 से आवेदन मांगे गए. इसमें 1201 युवतियों ने आवेदन भी किया, लेकिन जब इनका ब्लॉक स्तर पर सत्यापन कराया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. यहां 1201 आवेदन में से 1000 ऐसी युवतियों ने आवेदन किए थे, जिनकी एक साल के भीतर शादी हो चुकी है. फिर भी इन लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर दिया था. फिलहाल जांच के बाद ऐसे सभी 1000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं.


जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्रपाल सिंह ने बताया कि जिले में 1522 लक्ष्य के मुकाबले में 1201 युवतियों के आवेदन सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने के लिए मिले थे, जिनमें से 1000 आवेदन खारिज किए गए हैं. आवेदन करने वाले इन 1000 युवतियों की शादी पहले ही हो चुकी है. सबसे अधिक बाह, अछनेरा और जैतपुर विकास खंड की युवतियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं. जिले में अभी पात्र युवतियों की संख्या 201 हैं, जो लक्ष्य के सामने बेहद कम है.

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दोबारा फेरे लेने की तैयारी में थीं 1000 सुहागन महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

नगेंद्रपाल सिंह ने यह भी बताया कि इन युवतियों के अपने-अपने तर्क हैं. अधिकतर का कहना है कि जब शादी की तिथि तय हुई थी. तब यह योजना नहीं थी. इसलिए आवेदन नहीं किया गया. अब योजना आई तो आवेदन कर दिया था. बता दें कि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में पात्रों का ही विवाह कराया जाए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए.

इधर डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को लेकर जो लक्ष्य मिला है. इसके लिए सभी पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ को पात्र युवतियों के अधिक से अधिक आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे पात्र युवतियों को इस योजना का लाभ दिया सके.

एक नजर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

  • 64 हजार रुपये वधू के खाते में डाले जाते हैं.
  • 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं.
  • 21 हजार का विवाह का सामान दिया जाता है.

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