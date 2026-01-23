ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में सोने-चांदी का हांडा निकालने के नाम पर लाखों की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

महालक्ष्मी दवाखाना से जुड़े लोगों पर यह कार्रवाई हुई है. इस आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में शर्तिया इलाज और खेत में गड़े सोने-चांदी के हंडे की कहानी गढ़कर लाखों रुपये की ठगी की बात सामने आई है. पुलिस ने ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से 4.80 लाख रुपये नगद, सोने के आभूषण और ठगी में इस्तेमाल की गई कार जब्त की गई है. यह पूरा मामला केवल एक व्यक्ति से हुई ठगी तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इसमें संगठित तरीके से लोगों की आस्था, बीमारी और लालच को निशाना बनाने का पैटर्न सामने आया है.

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में ठगी और फ्रॉड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब तो ठग अंधविश्वास, लालच और झूठे चमत्कारों के सहारे लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला बलौदाबाजार का है. यहां अंधविश्वास, लालच और झूठे चमत्कारों के सहारे लोगों को ठगने वाले गिरोह पर पुलिस ने एक्शन लिया है.

पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 के अक्टूबर माह में प्रार्थी कमल साहू की मुलाकात लटुवा रोड पुलिया के पास बलौदाबाजार में लगे महालक्ष्मी दवाखाना आयुर्वेदिक कैंप के संचालकों से हुई. यह कैंप विभिन्न शारीरिक बीमारियों के शर्तिया इलाज का दावा कर रहा था. यहीं से आरोपियों ने प्रार्थी का भरोसा जीतना शुरू किया. आरोपियों ने पहले आयुर्वेदिक इलाज, पूजा-पाठ और विशेष उपायों की बातें कर प्रार्थी को मानसिक रूप से प्रभावित किया. इसके बाद उन्होंने एक और खतरनाक झांसा दिया. प्रार्थी को बताया गया कि उसके खेत में सोने-चांदी के आभूषणों से भरा एक हंडा गड़ा हुआ है, जिसे निकालने के लिए विशेष पूजा-पाठ जरूरी है. अगर विधि-विधान से पूजा न की गई, तो अनहोनी हो सकती है.

ठगों से कार भी बरामद (ETV BHARAT)

पूजा के नाम पर की गई लाखों की वसूली

इस डर और लालच के बीच आरोपियों ने पूजा-पाठ की तैयारी के नाम पर प्रार्थी से लगातार पैसे लेने शुरू किए. कभी सामग्री के नाम पर, कभी विशेष अनुष्ठान के बहाने. देखते ही देखते आरोपियों ने प्रार्थी से कुल 13,74,000 रुपये नगद और लगभग एक तोला सोने के आभूषण हासिल कर लिए. जब लंबा समय बीतने के बाद भी न तो कोई हंडा निकला और न ही कोई चमत्कार हुआ, तब प्रार्थी को ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उसने सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई.

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेज की जांच

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 51/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी वारदात के बाद क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए हैं और लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं. तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगालते हुए पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची.

ठगों से बरामद कैश (ETV BHARAT)

कांकेर से हुई ठगों की गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपियों को उत्तर बस्तर कांकेर के जामगांव से हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए तीन आरोपियों में दो युवक और एक नाबालिग शामिल है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रार्थी को खेत में सोने-चांदी का हंडा गड़ा होने की झूठी कहानी सुनाकर पूजा-पाठ के नाम पर लाखों रुपये और जेवरात की ठगी की. उन्होंने यह भी माना कि वे आयुर्वेदिक कैंप और धार्मिक आडंबर का सहारा लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे.

चार लाख से ज्यादा कैश, सोना और कार जब्त

बलौदाबाजार पुलिस की तफ्तीश में कई चौकाने वाले खुलासे हुए. इसमें आरोपियों के कब्जे से 4,80,000 रुपये नगद, सोने के आभूषण और घटना में इस्तेमाल किए गए कार को बरामद किया गया है. पुलिस का मानना है कि बाकी रकम पहले ही खर्च कर दी गई या अन्य ठिकानों पर छिपाई गई हो सकती है, जिसकी जांच जारी है. तीनों आरोपियों को 23 जनवरी 2026 को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है. इस केस में विधि से संघर्षरत बालक पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई की जाएगी.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

नानसिंह चितोड़िया, उम्र 52 वर्ष, निवासी अरबी हरदोली रोड, उत्तम नगर, थाना अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र

सूरज सिंह चितोड़िया, उम्र 18 वर्ष, निवासी अरबी हरदोली रोड, उत्तम नगर, थाना अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र

अन्य जिलों में भी ठगी की आशंका

इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या कमल साहू ही इस गिरोह का इकलौता शिकार था, या इससे पहले भी कई लोग इनके झांसे में आ चुके हैं? पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. जिस तरह से आरोपी आयुर्वेदिक कैंप, पूजा-पाठ और हंडे की कहानी का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे आशंका है कि उन्होंने अन्य जिलों में भी इसी तरह की ठगी की हो.

किसी भी प्रकार के चमत्कारी इलाज, शर्तिया उपचार, खेत में गड़े खजाने या पूजा-पाठ के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें. ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

अंधविश्वास बना ठगी का हथियार, जनता रहे सतर्क

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अंधविश्वास और लालच कैसे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं. बीमारी से परेशान लोग, आर्थिक तंगी से जूझते किसान और जल्दी अमीर बनने की चाह रखने वाले लोग ऐसे गिरोहों के आसान शिकार बनते हैं. बलौदाबाजार पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ एक ठगी का खुलासा हुआ है, बल्कि समाज को यह संदेश भी मिला है कि कानून से बचना आसान नहीं. अब जरूरत है जागरूकता की है, ताकि ऐसे ठगों के जाल में लोग न फंस सके.