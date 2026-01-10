चंडीगढ़ में ठगी करने वाली 3 महिलाएं दिल्ली से गिरफ्तार, खुद को बताया क्रेडिट कार्ड विभाग की कर्मचारी
चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाली तीन महिलाओं को दिल्ली से गिरफ्तार किया है.
चंडीगढ़: चंडीगढ़ साइबर सेल ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. क्रेडिट कार्ड अपग्रेड और लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाली तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी महिलाओं पर खुद को क्रेडिट कार्ड विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से ठगी करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 मोबाइल फोन, 82 सिम कार्ड, 55 एटीएम कार्ड और 27 लैंडलाइन फोन बरामद किए हैं.
ये थी फ्रॉड तकनीक: पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर लोगों को मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजती थीं. जैसे ही पीड़ित लिंक पर क्लिक करता था, उसका मोबाइल एक्सेस हो जाता और कुछ ही देर में खाते से पैसे निकाल लिए जाते थे.
एक शिकायत पर पूरे मामले का भंडाफोड़: जब सेक्टर-45 निवासी ने पुलिस को शिकायत दी, तो जांच के दौरान पूरा मामला सामने आया. शिकायतकर्ता को फर्जी क्रेडिट कार्ड विभाग के प्रतिनिधि का फोन आया. उसे बताया कि उसका पुराना क्रेडिट कार्ड अपग्रेड किया जाएगा. क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई जाएगी. इसके लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा गया. लिंक पर क्लिक करते ही ठगों ने फोन का कंट्रोल हासिल कर लिया. पीड़ित के खाते से 1 लाख 73 हजार 463 रुपये निकाल लिए.
दिल्ली से तीन आरोपी महिलाएं गिरफ्तार: गीतांजलि खंडेलवाल के नेतृत्व में साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की है. आईपी एड्रेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस की टीम दिल्ली तक पहुंची, जहां से इस गैंग की तीन महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.
