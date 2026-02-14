ETV Bharat / state

VIP ट्रेड के नाम पर घोटाला: 10 से 12% रिटर्न का झांसा देकर लाखों की ठगी, राजस्थान से 4 गिरफ्तार

रिपोर्ट के आधार पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. मामला निवेश के नाम पर सुनियोजित धोखाधड़ी का था, इसलिए इसे प्राथमिकता पर लिया गया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली और साइबर सेल को आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए. इसके बाद तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग ट्रेल, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल एविडेंस की जांच शुरू हुई.

फरियादी को यह भी समझाया गया कि जमा रकम पर 12 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिदिन ग्रोथ मिलेगी. तय समय बाद वह अपनी पूरी राशि निकाल सकता है. शुरुआत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया गया, जिससे भरोसा और मजबूत हुआ. इसी भरोसे के आधार पर प्रार्थी ने कुल 8,06,640 रुपये विभिन्न किश्तों में जमा कर दिए. कुछ समय बाद जब प्रार्थी ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की, तो टालमटोल शुरू हो गई. बाद में आरोपियों ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया. तब जाकर प्रार्थी को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

दरअसल, श्याम कॉलोनी, बलौदाबाजार निवासी रामचंद्र वस्त्रकर ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, कि 23 जुलाई 2025 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच आरोपियों ने VIP ट्रेड नामक कंपनी के नाम पर निवेश करवाया. उन्हें बताया गया कि कंपनी ट्रेडिंग और निवेश के माध्यम से हर महीने 10–12 प्रतिशत गारंटीड रिटर्न देती है.

आरोपियों ने बलौदा बाजार निवासी एक व्यक्ति से कुल 8,06,640 रुपये जमा करवा लिए और बाद में मोबाइल बंद कर फरार हो गए. पुलिस ने न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत राजस्थान से चारों को हिरासत में लिया है. यह मामला केवल एक निवेशक की ठगी तक सीमित नहीं माना जा रहा. जांच में संकेत मिले हैं कि आरोपियों ने राजस्थान से संगठित तरीके से ठगी का पूरा नेटवर्क तैयार किया था.

बलौदा बाजार: जल्द अमीर बनने का लालच, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच अक्सर भारी पड़ती है. ऐसा ही एक घटना सिटी कोतवाली थाना इलाके में सामने आई है. यहां VIP ट्रेड नामक कथित कंपनी बनाकर 10–12 प्रतिशत प्रतिमाह गारंटीड रिटर्न देने का झूठा वादा करने वाले 4 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया.





राजस्थान से जुड़े ठगी के जाल

तकनीकी जांच में सामने आया कि पूरा नेटवर्क राजस्थान से संचालित हो रहा है. मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल लेन-देन के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. जांच में यह भी पता चला कि मुख्य आरोपी अब्दुल समद पहले से ही अजमेर, राजस्थान में एक अन्य धोखाधड़ी मामले में जेल जा चुका है. इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करते हुए केंद्रीय कारागार अजमेर से चारों आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में सभी ने VIP ट्रेड नामक कंपनी बनाकर अधिक रिटर्न का लालच देकर लोगों से निवेश करवाने और बाद में संपर्क तोड़ देने की बात स्वीकारी.





निवेश का लालच, ठगी का तंत्र

पुलिस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे. शुरुआत में छोटे निवेश पर मामूली रकम लौटाकर भरोसा जीतते थे. इसके बाद बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे. निवेशकों को एक डिजिटल डैशबोर्ड या स्क्रीनशॉट दिखाया जाता था, जिसमें प्रतिदिन रकम बढ़ती हुई दिखाई देती थी. इससे लोगों को लगता था कि उनका पैसा सुरक्षित है और तेजी से बढ़ रहा है.

लेकिन यह पूरा सिस्टम केवल दिखावे के लिए था. वास्तविकता में कोई वैध ट्रेडिंग या निवेश गतिविधि नहीं चल रही थी. जब निवेशक पैसे निकालने की बात करते, तो पहले तकनीकी कारण बताकर समय लिया जाता था. फिर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस, टैक्स या अन्य शुल्क के नाम पर और रकम मांगी जाती थी. अंत में मोबाइल बंद कर संपर्क खत्म कर दिया जाता था.



राजस्थान से पकड़े गए आरोपियों के नाम

अब्दुल समद, उम्र 60 वर्ष, निवासी रामदेवजी, भिश्ती मोहल्ला, गांधीनगर, किशनगढ़, राजस्थान

लोकेश चौधरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी सरदार सिंह धानी रोड, रामदेव कॉलोनी, किशनगढ़, राजस्थान

कैलाश चौधरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी जाटो का मोहल्ला, थाना नारायणा, जिला जयपुर ग्रामीण, राजस्थान

धीरज गट्टानी, उम्र 25 वर्ष, निवासी मीरा मार्ग, न्यू कॉलोनी, कुचामन सिटी, राजस्थान

साइबर सेल में करें शिकायत

पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी VIP ट्रेड नामक कंपनी द्वारा निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, तो वह तत्काल थाना सिटी कोतवाली या साइबर सेल में संपर्क कर रिपोर्ट दर्ज कराए. सामूहिक शिकायत से पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी. पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और संभावित अन्य पीड़ितों की सूची खंगाल रही है. आशंका है कि ठगी की रकम 8 लाख से कहीं अधिक हो सकती है.



एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट का कहना है कि 10–12 प्रतिशत प्रतिमाह गारंटीड रिटर्न का दावा अपने आप में संदेहास्पद है. किसी भी वैध और पंजीकृत निवेश योजना में इतनी ऊंची और निश्चित दर का मासिक लाभ संभव नहीं होता. फिर भी लोग तेजी से पैसा बढ़ाने की चाह में जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं. ठग इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं. वे “गारंटीड”, “रिस्क फ्री”, “डेली ग्रोथ” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भरोसा पैदा करते हैं. शुरुआत में छोटे भुगतान कर विश्वास मजबूत करते हैं और फिर बड़ी रकम हड़प लेते हैं.



''लहरिया कट'' दिखाने वालों पर बलौदा बाजार पुलिस का तगड़ा एक्शन

नौकरी की खबर: बलौदा बाजार में 11 फरवरी को लगेगा प्लेसमेंट कैम्प, 135 पदों पर होगी सीधी भर्तियां

बलौदा बाजार में खतरनाक स्टंट करने वालों पर पुलिस का एक्शन, जान जोखिम में डालने वालों को मिली चेतावनी