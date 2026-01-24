बैकलॉग व वीआईपी नम्बरों में फर्जीवाड़ा: परिवहन विभाग ने कराई एफआईआर, जिले का पहला मामला दर्ज

बैकलॉग व वीआईपी नम्बरों में फर्जीवाड़ा: परिवहन विभाग ने कराई एफआईआर, जिले का पहला मामला दर्ज
फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और मिलीभगत से वाहनों के बैकलॉग और वीआईपी नंबरों में फर्जीवाड़ा सामने आया है.
Published : January 24, 2026 at 5:44 PM IST
चित्तौड़गढ़: फर्जी तरीके से वीआईपी नम्बरों से वाहनों का संचालन और बैकलॉग के जरिए नम्बरों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में परिवहन विभाग ने सदर थाने में पहला मामला दर्ज कराया है. बैकलॉग के मामले में डीटीओ और परिवहन निरीक्षक जैसे अधिकारियों पर पहले भी गाज गिर चुकी है. अब एफआईआर दर्ज होने के साथ ही कई मामले खुल सकते हैं.
सदर थाने के एएसआई एवं अनुसंधान अधिकारी शंकरलाल ने बताया कि शनिवार को ही उन्हें मामले की जांच मिली है. इसमें प्रादेशिक परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ के परिवहन निरीक्षक किशनलाल तेली ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. एफआईआर में बताया कि वाहन संख्या आरएसएच 656 का आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन रिकॉर्ड में जीप दर्ज है, जो राजेश कुमार पुत्र गणपत, निवासी कुंभानगर के नाम से पंजीकृत है. लेकिन आरटीओ के ही संधारित मूल रिकॉर्ड में यह वाहन जीप न होकर ऑटो रिक्शा है. इसका पंजीकृत मालिक दलीचंद पुत्र छोगालाल, निवासी सदर बाजार है. एफआईआर में उन्होंने कहा कि राजेश कुमार ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर ऑटो रिक्शा को कार के रूप में ऑनलाइन दर्ज करवा दिया.
पढ़ें: डीडवाना के RTO में चल रहा मनमर्जी का खेल, तीसरे शख्स की आपत्ति पर रोक दिया कार का रजिस्ट्रेशन - Arbitrarily in Didwana RTO
वाहन के पंजीकृत स्वामी भी बदले: एफआईआर में परिवहन निरीक्षक किशनलाल ने एक दूसरे वाहन का जिक्र करते हुए बताया कि वाहन संख्या आरजेएच 0258 आरटीओ, चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन पंजीकृत है और ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार यह वाहन रूपसिंह पुत्र कानसिंह, निवासी कुंभानगर के नाम पर पंजीकृत है. जबकि वाहन बैकलॉग करते समय जो पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड किया गया, वह मूलचन्द्र पुत्र सेवाराम, निवासी नीमच मध्यप्रदेश के नाम पंजीकृत है. इसमें बताया कि बैकलॉग षड़यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर वाहन को कार के रूप में ऑनलाइन दर्ज करवा दिया.
पढ़ें: अलवर : RTO दफ्तर के बाहर चल रहा था फर्जी दस्तावेज बनाने का गोरखधंधा...पुलिस ने 5 को धरा
'ऑटो रिक्शा बन गई कार': जानकारी में आया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में बैकलॉग से वीआइपी नम्बरों का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है. ऐसे 3-4 दर्जन वाहन पंजीकृत हुए हैं. ऑटो के पंजीयन को फर्जी तरीके से कार के रूप में ऑनलाइन चढ़ा दिया और वीआईपी नम्बर हासिल किए गए हैं. बड़ी बात यह है कि इसमें विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना फर्जीवाड़ा संभव नहीं है. यह सब अब पुलिस जांच में सामने आ पाएगा.
पढ़ें: सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने पर परिवहन विभाग का कर्मचारी एपीओ
पूर्व में पंजीयन हुए निरस्त: इसी रिपोर्ट में सामने आया कि परिवहन विभाग ने वाहन संख्या आरएसएच 5656 और आरजेएच 258 के पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 55 (5) के तहत निरस्त किए जा चुके हैं. वहीं कई वाहनों की विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है. इधर विभाग ने राजेश कुमार और रूप सिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवा कर जांचों के रास्ते खोल दिए हैं.