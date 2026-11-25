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आयुष्मान योजना में गड़बड़ी: दुर्ग में जांच में न तो योग्य डॉक्टर मिले न स्किल्ड स्टाफ, नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन की शिकायत

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी ( ETV Bharat )

दुर्ग: पद्मनाभपुर के 20 बिस्तरों वाले अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर कथित तौर पर फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप सामने आया है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में न तो योग्य डॉक्टर वहां पर मिले और न ही प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ नजर याया. इसके बावजूद आयुष्मान योजना के पोर्टल पर मरीजों को भर्ती दिखाकर इलाज का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था.

डिप्टी कलेक्टर की जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर सृष्टि चंद्राकर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने करीब ढाई घंटे तक गड़बड़ियों की जांच की. इस दौरान आयुष्मान पोर्टल पर 17 मरीज भर्ती मिले, लेकिन 3 मरीज अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे. 1 मरीज की फाइल में अगले दिन तक के इलाज की एंट्री पहले से दर्ज मिली. जांच में यह भी सामने आया है कि एमए पास महिला नर्सिंग का काम कर रही थी. जबकि बीएएमएस डिग्रीधारी खुद को आईसीयू डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था.