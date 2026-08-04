बारां में ऑपरेशन अंकुश: वाहन खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार
गिरोह सदस्य आर्थिक तंगी से जूझ रहे वाहन मालिकों को निशाना बनाते थे. नकदी या वाहन गिरवी रखने का झांसा देते थे.
Published : August 4, 2026 at 8:58 PM IST
बारां: जिले में 'ऑपरेशन अंकुश' के तहत अंता थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन खरीद-फरोख्त और गिरवी रखने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने 11 कारें, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 3 मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए गिरोह के आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि जिले में संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 'ऑपरेशन अंकुश' के तहत यह कारवाई की गई है. पुलिस ने 11 कार, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 3 बाइक जब्त की. पुलिस ने साथ ही आरोपी शुभम गोस्वामी, शिवम गोस्वामी, भगवान प्रसाद गोस्वामी, संदीप गोस्वामी और रवि रेगर उर्फ रंगीला को गिरफ्तार किया है. एएसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन, डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह और थानाधिकारी भूपेश शर्मा के नेतृत्व में कारवाई को अंजाम दिया गया है.
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एसपी अंदासू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपी आर्थिक तंगी से जूझ रहे वाहन मालिकों को निशाना बनाते थे. गिरोह के सदस्य पहले वाहन मालिकों को नकद राशि देने या वाहन गिरवी रखने का झांसा देते थे. बाद में फर्जी दस्तावेजों एवं धोखाधड़ी से वाहनों पर अवैध कब्जा कर लेते थे. इसके बाद वाहनों की खरीद-फरोख्त कर मोटा मुनाफा कमाया जाता था. पुलिस जांच में गिरोह के पास से बड़ी संख्या में वाहन बरामद हुए हैं. जब्त वाहनों के दस्तावेजों और स्वामित्व की भी जांच की जा रही है. एसपी ने बताया कि आरोपी वाहन स्वामियों से हस्ताक्षर युक्त स्टाम्प पेपर, फॉर्म 29 व 30 और अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धोखाधड़ी करते थे. इसके बाद वाहनों को अन्य लोगों के पास अधिक राशि में गिरवी रख देते थे और गाड़ियों की बाकी किस्तों का भुगतान भी नहीं करते थे.
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