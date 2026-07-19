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कानपुर देहात में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; फर्जी ऑर्डर कर असली की जगह डमी प्रोडक्ट कंपनी को करते थे वापस, दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि थाना रूरा क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

कानपुर देहात में दो आरोपी गिरफ्तार
कानपुर देहात में दो आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 6:32 PM IST

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कानपुर देहात : जिले की भोगनीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक प्रतिष्ठित कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों सदस्य ऑर्डर करने वाले ग्राहकों का असली सामान निकालकर नकली सामान देकर सुनियोजित तरह से धोखाधड़ी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपये और अन्य सामान बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि थाना भोगनीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. पुलिस ने पार्सल धोखाधड़ी के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना रूरा क्षेत्र निवासी महेंद्र कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

उन्होंने कहा कि शिकायत में बताया गया था कि अभियुक्त रोहित ठाकुर द्वारा बड़ी कंपनी के हाई-वैल्यू प्रोडक्ट (जैसे वॉच, एयरपॉड्स आदि) फर्जी नाम-पते से कैश ऑन डिलीवरी व प्रीपेड के माध्यम से ऑर्डर किए जाते थे. डिलीवरी प्राप्त करने के बाद पार्सलों को सावधानीपूर्वक खोलकर उनमें से असली उत्पाद निकाल लिए जाते थे तथा उनके स्थान पर डमी उत्पाद रखकर पार्सलों को पुनः पैक कर कंपनी को वापस कर दिया जाता था, जिससे कंपनी के साथ धोखाधड़ी की जाती थी.



उन्होंने बताया कि पुलिस ने शनिवार रात चौरा से बिल्हापुर जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर आगे से जनपद जालौन निवासी आरोपी रोहित ठाकुर और मंजीत गुप्ता को हिरासत में लिया था. पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस की संलिप्तता भी प्रकाश में आई. मौके पर अभियुक्त के कब्जे से आठ लाख रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 06 सिम कार्ड, 01 कार और एक बाइक बरामद की है.



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित ठाकुर और मंजीत गुप्ता ने बताया कि लगभग डेढ़ माह पूर्व दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि पुखरायां स्थित अमेजन डिलीवरी ऑफिस का दुरुपयोग कर महंगे सामानों की धोखाधड़ी की जाएगी. योजना के अनुसार रोहित ठाकुर ने कुणाल शर्मा के नाम से कंपनी डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन की.

उन्होंने बताया कि 01-02 दिन कार्य करने के बाद जब डिलीवरी करने के लिये रोहित ठाकुर का कालपी का रूट निश्चित कर दिया गया तब, मंजीत गुप्ता ने अमेजन से उसी रूट के पते से नामचीन कम्पनियों के हाईवेल्यू प्रोडक्ट कैश ऑन डिलेवरी व ऑनपे आर्डर बुक किये और उनके स्क्रीन शॉट डिलेवरी व्यॉय रोहित को भेज दिये.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब वह प्रोडक्ट कम्पनी से शिपिंग ऑफिस पुखरायां आता था तो रोहित वह सामान देखकर मंजीत को बता देता था. जब वह डिलीवरी ऑर्डर लेकर आफिस से बाहर निकलता था, उसी समय मंजीत आर्डर को निरस्त कर देता था. आर्डर निरस्त करने पर ऑनलाइन किया गया पेमेंट वापस उन्हीं के खातों में रिफंड कर दिया जाता था.

उन्होंने बताया कि जिसके बाद आरोपी आर्डर किये गये सामान को रास्ते में पार्सलों के टेप को गर्मकर बिना पैकेट को क्षतिग्रस्त किए खोल लेते थे. उनमें से ओरिजनल सामान निकालकर उसके स्थान पर डमी (कॉपी) सामान रख देते थे और पुनः टेप को पहले की तरह चिपका देते थे. इसके बाद रोहित निरस्त ऑर्डरों के पैकेटों को वापस अमेजन कार्यालय में जमा कर देता था, जिससे किसी को तत्काल संदेह न हो.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के अनुसार, उन्होंने लगभग 01 से 11 जून तक इसी प्रकार धोखाधड़ी कर विभिन्न फर्जी नाम-पते एवं फर्जी सिम कार्डों के माध्यम से लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के ऑर्डर बुक किए थे. आरोपियों ने ओरिजनल सामान को कानपुर एवं दिल्ली के व्यापारियों को ऑनलाइन बिल दिखाकर बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेच दिया था. आरोपियों के पास से करीब 08 लाख रुपये बरामद हुए और करीब 02 लाख रुपये इनके खातों में मौजूद हैं, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्यवाही की जा रही है.

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