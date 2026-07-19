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कानपुर देहात में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; फर्जी ऑर्डर कर असली की जगह डमी प्रोडक्ट कंपनी को करते थे वापस, दो गिरफ्तार

कानपुर देहात में दो आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात : जिले की भोगनीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक प्रतिष्ठित कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों सदस्य ऑर्डर करने वाले ग्राहकों का असली सामान निकालकर नकली सामान देकर सुनियोजित तरह से धोखाधड़ी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपये और अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने बताया कि थाना भोगनीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. पुलिस ने पार्सल धोखाधड़ी के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना रूरा क्षेत्र निवासी महेंद्र कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था. उन्होंने कहा कि शिकायत में बताया गया था कि अभियुक्त रोहित ठाकुर द्वारा बड़ी कंपनी के हाई-वैल्यू प्रोडक्ट (जैसे वॉच, एयरपॉड्स आदि) फर्जी नाम-पते से कैश ऑन डिलीवरी व प्रीपेड के माध्यम से ऑर्डर किए जाते थे. डिलीवरी प्राप्त करने के बाद पार्सलों को सावधानीपूर्वक खोलकर उनमें से असली उत्पाद निकाल लिए जाते थे तथा उनके स्थान पर डमी उत्पाद रखकर पार्सलों को पुनः पैक कर कंपनी को वापस कर दिया जाता था, जिससे कंपनी के साथ धोखाधड़ी की जाती थी.







उन्होंने बताया कि पुलिस ने शनिवार रात चौरा से बिल्हापुर जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर आगे से जनपद जालौन निवासी आरोपी रोहित ठाकुर और मंजीत गुप्ता को हिरासत में लिया था. पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस की संलिप्तता भी प्रकाश में आई. मौके पर अभियुक्त के कब्जे से आठ लाख रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 06 सिम कार्ड, 01 कार और एक बाइक बरामद की है.



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित ठाकुर और मंजीत गुप्ता ने बताया कि लगभग डेढ़ माह पूर्व दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि पुखरायां स्थित अमेजन डिलीवरी ऑफिस का दुरुपयोग कर महंगे सामानों की धोखाधड़ी की जाएगी. योजना के अनुसार रोहित ठाकुर ने कुणाल शर्मा के नाम से कंपनी डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन की.