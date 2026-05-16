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‘केमिकल से नोट दोगुना’ करने वाले ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 95 लाख के साथ 8 गिरफ्तार.. बंगाल से जुड़ा तार

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहासिनी गांव में 'केमिकल से नोट दोगुना' करने के झांसे में फंसाकर लोगों को लूटने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 95 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है.

जादुई केमिकल का मायाजाल: यह गिरोह भोले-भाले लोगों को केमिकल लगाकर नोट दोगुना करने का लालच देता था. आरोपी डेमो के दौरान सादे कागज पर केमिकल छिड़ककर उसे नोट जैसा दिखाते थे. कई पीड़ितों ने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई इस गिरोह को सौंप दी थी.

गुप्त सूचना पर छापेमारी: बैकुंठपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिंहासिनी में ठगी का गिरोह सक्रिय है. SDPO सिधवलिया के नेतृत्व में बैकुंठपुर, सिधवलिया और मोहम्मदपुर थानों की संयुक्त टीम ने रात्रि छापेमारी की. मौके से भारी मात्रा में नोट, केमिकल, काले कागज के बंडल और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई.

पश्चिम बंगाल से जुड़ा गिरोह: गिरफ्तार आरोपियों में फरहाद हुसैन पश्चिम बंगाल का निवासी शामिल है. शुरुआती पूछताछ में पता चला कि गिरोह का मुख्य सूत्रधार फरहाद है, जबकि स्थानीय व्यक्ति दिलशेर (दिलसाद) इस गिरोह का मुख्य सहयोगी था. दिलशेर झाड़-फूंक और तांत्रिक काम का बहाना करके लोगों को फंसाता था.

कैसे करता था ठगी का धंधा: गिरोह पहले लोगों को डेमो दिखाता था। सफल डेमो के बाद पीड़ितों से लाखों रुपये लेकर 'दोगुना' करने का वादा करता था. कमाल खान मुख्य डेमो देने वाला था. यह गिरोह मोतिहारी, नेपाल, सारण समेत विभिन्न जिलों और राज्यों में सक्रिय था.

पीड़ितों की लालच का फायदा: पूछताछ में सामने आया कि कई पुराने पीड़ित भी पैसे वापस पाने की लालच में नए सौदे के लिए आए थे. सारण जिले के पानापुर निवासी नंद किशोर राय भी इस गिरोह के शिकार बने. गिरोह परेशान लोगों को टारगेट करके उनके भरोसे का फायदा उठाता था.

पुलिस की आगे की रणनीति: पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी आरोपियों से सघन पूछताछ जारी है. बरामद नोट असली है या नकली, इसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है. पुलिस अन्य राज्यों में छिपे गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है.