बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती में सेटिंग का झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पांच गिरफ्तार
बिहार में चालक सिपाही भर्ती में सेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पांच गिरफ्तार. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : September 14, 2026 at 1:51 PM IST
पटना: राजधानी पटना के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों को सेटिंग के जरिए पास कराने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य सरगना अमित कुमार अभी फरार है.
वेटरनरी कॉलेज मैदान से मिली गुप्त सूचना
10 सितंबर को दोपहर एयरपोर्ट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में चालक सिपाही भर्ती का टेस्ट चल रहा है. इसी दौरान कुछ लोग अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सेटिंग के जरिए पास कराने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाने के लिए सक्रिय हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने लगी.
कार से बरामद हुए मूल प्रमाण पत्र
संदेह के आधार पर एक कार में सवार तीन युवकों को रोका गया. तलाशी के दौरान कार से अखबार में लपेटकर रखे गए मैट्रिक और इंटर के मूल अंक प्रमाण पत्र बरामद हुए. ये प्रमाण पत्र गुलशन कुमार के नाम से थे. पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान जहानाबाद निवासी कल्याण सिंह, औरंगाबाद निवासी प्रदीप कुमार और गया निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई. पूछताछ के बाद पुलिस ने गुलशन कुमार समेत अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. इस तरह कुल पांच आरोपी पकड़े गए.
गिरोह का तरीका आया सामने
पूछताछ में दिनेश कुमार ने बताया कि अमित कुमार अभ्यर्थियों को सेटिंग के जरिए पास कराने का दावा करता था. इसके लिए अभ्यर्थियों से उनके मैट्रिक और इंटर के मूल प्रमाण पत्र लिए जाते थे. रकम कितनी देनी होगी, यह बाद में तय किया जाना था. गुलशन कुमार ने भी अपने मूल प्रमाण पत्र सौंपे थे.
लिखित परीक्षा के बाद हुआ संपर्क
जांच में पता चला कि गुलशन कुमार ने 10 सितंबर 2025 को औरंगाबाद में चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी. इसके बाद उसे सेटिंग के जरिए पास कराने की बात कही गई. 9 सितंबर को उसका टेस्ट वेटरनरी कॉलेज मैदान में हुआ था. टेस्ट के बाद रकम के लेनदेन को लेकर मुलाकात की तैयारी थी.
व्हाट्सऐप चैट से मिले अहम सबूत
गुलशन और दिनेश के मोबाइल फोन की जांच में व्हाट्सऐप पर कई महत्वपूर्ण चैट मिले. इनमें बिहार शरीफ निवासी अमित कुमार को एडमिट कार्ड भेजने संबंधी बातचीत भी शामिल है. पुलिस का दावा है कि गिरोह भर्ती में पास कराने के नाम पर मोटी रकम लेने का फर्जीवाड़ा करता था और सौदेबाजी व्हाट्सऐप के माध्यम से होती थी.
मुख्य आरोपी फरार, छापेमारी जारी
एयरपोर्ट थाना प्रभारी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार पांचों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. मुख्य आरोपी अमित कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गिरोह ने कितने अभ्यर्थियों से संपर्क किया और कितनी रकम वसूली.
"पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद गिरोह के पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेनदेन का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है."- सुनील कुमार जायसवाल, एयरपोर्ट थाना प्रभारी
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