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एलडीए की जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा; जाली NOC बनाने वालों पर FIR, साइन और मुहर मिले फर्जी

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की जांच करवा लें.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:42 PM IST

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लखनऊ : गोमती नगर विस्तार के ग्राम-अरदौनामऊ में एलडीए की अर्जित भूमि की रियल एस्टेट कंपनी ने जाली एनओसी बनवा डाली. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रकरण की जांच कराई तो फर्जीवाड़ा उजागर हो गया. अब इस मामले में प्राधिकरण के नायब तहसीलदार ने रियल एस्टेट कंपनी समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.




एलडीए के सहायक चकबंदी अधिकारी तुलसीराम ने बताया कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ. जिसमें प्राधिकरण के सहायक चकबंदी अधिकारी (अर्जन) के नाम व हस्ताक्षर से विभूतिखंड स्थित एक कंपनी के पक्ष में जारी कथित एनओसी संलग्न थी. जांच में पाया गया कि पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया और पत्र पर किये गये हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर पूरी तरह फर्जी है.



उन्होंने बताया कि कूटरचित एनओसी तहसील-सरोजनी नगर के ग्राम-अरदौनामऊ की भूमि से सम्बंधित थी. जिसे रियल एस्टेट कंपनी द्वारा अज्ञात लोगों के सहयोग से स्थल पर विकास कार्य किये जाने के लिए बनवाया था. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि फर्जी पत्र के माध्यम से भूमि के सम्बंध में गलत तथ्यों का उल्लेख कर उसे वास्तविक दर्शाने का प्रयास किया गया.

उन्होंने बताया कि जबकि, ग्राम-अरदौनामऊ की सम्बंधित भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2001 में अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत किया जा चुका है. अर्जन की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है.

सहायक चकबंदी अधिकारी ने बताया कि कूटरचित पत्र से यह साफ होता है कि कंपनी व उससे जुड़े लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर एवं अभिलेख तैयार करके प्राधिकरण के नाम का दुरुपयोग करने का प्रयास किया. इनके खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले एलडीए से दस्तावेज की जांच जरूर करवा लें. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा वेलनेस सिटी योजना के लिए ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढ़कवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा एवं मस्तेमऊ की भूमि ली जा रही है.

इसके अलावा आईटी सिटी के लिए तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली एवं भटवारा की भूमि पर धारा-11 लागू की गई है. इन गांवों में भूमि क्रय करते समय विशेष सावधानी बरतें.

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