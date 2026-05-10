नौकरी के नाम पर ठगी : AI से कार्ड एडिट कर फर्जी कार्ड बनाने वाली महिला गिरफ्तार
30 से ज्यादा लोगों के साथ करीब 10 लाख की ठगी करने वाली महिला को एयरपोर्ट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार.
Published : May 10, 2026 at 6:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर नौकरी लगाने का झांसा देकर एक महिला ने 30 से ज्यादा लोगों के साथ करीब 10 लाख रुपए की ठगी की. वह पहले जयपुर एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली एक कंपनी में काम कर चुकी है. इसी कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने रविवार को मामले का पटाक्षेप करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
उससे पूछताछ जारी है. पूछताछ में ठगी के कई अन्य मामलों के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है. डीसीपी (जयपुर-पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि 8 मई को एयरपोर्ट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखने वाली एक कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप लगाए गए.
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जयपुर में किराए पर रहती है : उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पिलानी (झुंझुनू) निवासी किरण सैनी को गिरफ्तार किया है. वह फिलहाल जयपुर में जयपुर के जगतपुरा स्थित कान्हा रेजीडेंसी में किराए पर रहती है. पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि उसने एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली कंपनी AIASL में नौकरी लगवाने के नाम पर 30 से ज्यादा लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी की.
फर्जी कार्ड और फॉर्म मिले : उसने गूगल जैमिनी के टूल से एडिट कर कंपनी का फर्जी रंगीन कार्ड बनाकर लोगों को दिया. उसके पास चार लोगों के फर्जी कार्ड और करीब 30 लोगों के आधार कार्ड व फॉर्म मिले हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. उससे इस वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में इस मामले से जुड़ी कई और जानकारियां सामने आने की संभावना है.