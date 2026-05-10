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नौकरी के नाम पर ठगी : AI से कार्ड एडिट कर फर्जी कार्ड बनाने वाली महिला गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर नौकरी लगाने का झांसा देकर एक महिला ने 30 से ज्यादा लोगों के साथ करीब 10 लाख रुपए की ठगी की. वह पहले जयपुर एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली एक कंपनी में काम कर चुकी है. इसी कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने रविवार को मामले का पटाक्षेप करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ जारी है. पूछताछ में ठगी के कई अन्य मामलों के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है. डीसीपी (जयपुर-पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि 8 मई को एयरपोर्ट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखने वाली एक कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप लगाए गए. पढ़ें : जोधपुर: तांबे को सोना बताकर 15 लाख ठगे, पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ा