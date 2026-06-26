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एक करोड़ का ठेका देने का वादा करके 25 लाख की ठगी,एसईसीएल क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज

एसईसीएल में एक करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है.

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ठेका देने का वादा करके 25 लाख की ठगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 10:41 PM IST

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कोरिया : एक करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा देकर 25 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मामले में पटना पुलिस ने एसईसीएल बैकुंठपुर के पूर्व लिपिक राजेश कुमार सिदार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है. आरोप है कि लिपिक ने युवक को पार्ट्स सप्लाई का बड़ा ठेका दिलाने का भरोसा दिलाकर वर्ष 2020 में अलग-अलग किश्तों में 25 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ना तो ठेका मिला और ना ही रकम वापस की गई.

कहां का है मामला

ये मामला पटना थाना क्षेत्र का है. ग्राम महोरा निवासी सुनील कुमार साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका परिचय साल 2019 में एसईसीएल बैकुंठपुर जीएम कार्यालय में पदस्थ लिपिक राजेश कुमार सिदार से हुआ था. राजेश कुमार सिदार ने सुनील साहू को एसईसीएल में एक करोड़ रुपये के पार्ट्स सप्लाई का ठेका दिलाने का आश्वासन दिया और इसके लिए 25 लाख रुपये एडवांस की मांग की.

किश्तों में दिए 25 लाख रुपए

सुनील साहू ने बताया कि 6 जुलाई 2020 को राजेश कुमार सिदार उसके घर महोरा पहुंचा था, जहां उसने किश्तों में कुल 13 लाख रुपए दिए. यह राशि उसने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर जुटाई थी.इसके बाद बाकी 12 लाख रुपये देने के लिए उसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड अंबिकापुर से प्रॉपर्टी लोन लिया और आरोपी को पूरी रकम दे दी. शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 25 लाख रुपये लेने के बाद आरोपी ने कुछ समय इंतजार करने की बात कही.

ठेका नहीं मिला, पैसे वापस करने का दिया भरोसा

कुछ समय बाद जब सुनील साहू ने ठेके के संबंध में जानकारी मांगी तो राजेश कुमार ने बताया कि ठेका नहीं मिल पाया है और वह पैसे वापस कर देगा.लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई.पीड़ित का आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपी उसे लगातार टालता रहा. कई बार अंबिकापुर, शंकरगढ़, कुसमी और अन्य स्थानों पर बुलाने के बाद भी रकम नहीं लौटाई गई.अब आरोपी फोन उठाना भी बंद कर दिया है.

आरोपी की तलाश की जा रही है. आरोपी राजेश कुमार सिदार को एसईसीएल द्वारा पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है-प्रमोद कुमार पांडेय,पटना थाना प्रभारी

लोन की किश्तों से परेशान पीड़ित

शिकायतकर्ता ने बताया कि रिश्तेदारों और बजाज फाइनेंस की राशि लौटाने के लिए उसने चोला मंडलम फाइनेंस लिमिटेड से 27 लाख रुपये का लोन लिया.वर्तमान में उसे हर महीने करीब 40 हजार रुपये की किश्त जमा करनी पड़ रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

शिकायत के आधार पर पटना पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार सिदार के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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