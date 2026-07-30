सावधान! चित्रकूट के जिलाधिकारी के नाम पर व्यापारी से ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
पीड़ित मोहम्मद असलम ने बताया कि फेसबुक पर डीएम की फोटो लगी प्रोफाइल से उनसे संपर्क कर दिया गया वारदात को अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:49 PM IST
चित्रकूट : जनपद में व्यापारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, यहां ठगों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई. फिर उसके जरिए एक व्यक्ति से 50 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली. मामला सामने आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, प्रशासन और पुलिस ने आम जनता से ऐसे झांसों से सतर्क रहने की अपील की है.
मानिकपुर के आर्य नगर निवासी मोहम्मद असलम ने बताया कि फेसबुक पर डीएम की फोटो लगी प्रोफाइल से उनसे संपर्क किया गया. कुछ बातचीत के बाद कॉल कर खुद को डीएम चित्रकूट का दोस्त बताते हुए एक सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान का फर्नीचर बेचने की बात कही गई. इसके बाद सुमित कुमार नाम के व्यक्ति ने करीब 95 हजार रुपये में फर्नीचर बेचने का प्रस्ताव दिया और डीएम के कहने का हवाला देकर अग्रिम भुगतान मांगा. विश्वास में आकर असलम ने 50 हजार रुपये ऑनलाइन भेज दिए.
उसके बाद पीड़ित के पास फिर दूसरे दिन फोन आया और कहा गया कि सामान लोड हो गया है, उसके बीमा के लिए 31 हजार रुपए और भेज दीजिए. इस पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. इस पर पीड़ित ने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह से शिकायत की, जिसके आधार पर साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या परिचित के नाम से यदि पैसे मांगे जाएं तो बिना सत्यापन के भुगतान न करें. पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करें. उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से सावधान रहने और साइबर ठगी की आशंका होने पर तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की है.
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