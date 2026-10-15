तमिलनाडु के सीएम विजय के नाम से सोशल मीडिया पर ठगी, यमुनानगर में 7.72 लाख रुपये ऐंठे
हरियाणा के यमुनानगर में तमिलनाडु सीएम सी.जोसेफ विजय थलापति के नाम से सोशल मीडिया पर ठगी का मामला सामने आया है.
Published : October 15, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:36 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर एक महिला को ठगी का शिकार बनाया गया. आरोपियों ने मकान बनवाने में आर्थिक मदद का भरोसा देकर महिला और उसके पति से रजिस्ट्री व अन्य खर्चों के नाम पर 7 लाख 72 हजार रुपये अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए. पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
तमिलनाडु सीएम के नाम पर फेसबुक पेज देखा : मामला यमुनानगर के अमादलपुर गांव का है. यहां की निवासी मोमिना ने फेसबुक पर तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति फाउंडेशन के नाम से एक पेज देखा था. पेज पर दावा किया गया था कि यह संस्था मुख्यमंत्री की है और गरीब व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करती है. संपर्क के लिए पेज पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था. मोमिना ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो उनके व्हाट्सऐप पर बातचीत शुरू हो गई. आरोप है कि दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुख्यमंत्री विजय थलापति बताया और जरूरतमंदों की मदद करने का भरोसा दिलाया. मोमिना ने अपने पास मकान नहीं होने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताई.
मकान बनवाने में मदद का भरोसा दिया : आरोपियों ने महिला को मकान बनवाने में मदद देने का भरोसा दिया, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्री और अन्य खर्चों के नाम पर कुछ रकम जमा कराने को कहा. उनके झांसे में आकर महिला और उसके पति ने 12 से 22 अगस्त के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 7 लाख 72 हजार रुपये जमा करा दिए. रकम मिलने के बाद आरोपियों ने संपर्क करना बंद कर दिया.
साइबर ठगी का पता चला : बाद में मोमिना और उनके पति ने जानकारों से बातचीत की तो उन्हें अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला. इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी. साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविन्द्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री या किसी संस्था के नाम से मिलने वाले संदिग्ध लिंक और संदेशों पर भरोसा न करें. किसी भी तरह की आर्थिक सहायता के नाम पर पैसे जमा कराने की मांग होने पर पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.
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