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तमिलनाडु के सीएम विजय के नाम से सोशल मीडिया पर ठगी, यमुनानगर में 7.72 लाख रुपये ऐंठे

तमिलनाडु के सीएम विजय के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर ठगी ( ANI )

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर एक महिला को ठगी का शिकार बनाया गया. आरोपियों ने मकान बनवाने में आर्थिक मदद का भरोसा देकर महिला और उसके पति से रजिस्ट्री व अन्य खर्चों के नाम पर 7 लाख 72 हजार रुपये अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए. पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तमिलनाडु सीएम के नाम पर फेसबुक पेज देखा : मामला यमुनानगर के अमादलपुर गांव का है. यहां की निवासी मोमिना ने फेसबुक पर तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति फाउंडेशन के नाम से एक पेज देखा था. पेज पर दावा किया गया था कि यह संस्था मुख्यमंत्री की है और गरीब व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करती है. संपर्क के लिए पेज पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था. मोमिना ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो उनके व्हाट्सऐप पर बातचीत शुरू हो गई. आरोप है कि दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुख्यमंत्री विजय थलापति बताया और जरूरतमंदों की मदद करने का भरोसा दिलाया. मोमिना ने अपने पास मकान नहीं होने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताई.