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जान पहचान के दोस्त ने ही विदेश भेजने के नाम पर लूट लिए लाखों रुपये, पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

यूरोप का वीजा लगवाने के नाम पर 3.20 लाख की ठगी, फर्जी ऑफर लेटर देकर दी जान से मारने की धमकी.

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: विदेश भेजने और यूरोप का वीजा लगवाने का सपना दिखाकर एक युवक से 3.20 लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी करीब चार माह तक युवक को फर्जी ऑफर लेटर और अन्य कथित जाली दस्तावेज दिखाकर गुमराह करता रहा, लेकिन वीजा नहीं लगने पर युवक ने आरोपी से जवाब मांगा तो कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकियां दी.

सुजानपुर थाना क्षेत्र में बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला के रहने वाले दोलेश कौरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो आरोपी को लंबे समय से जानता है. 24 मई 2026 को विदेश भेजने और वीजा लगवाने के नाम पर दोनों के बीच बातचीत हुई. इसके बाद आरोपी ने मुझसे 3.20 लाख रुपये ले लिए. पैसे लेने के बाद आरोपी ने उसे विदेश भेजने और वीजा प्रक्रिया पूरी होने का भरोसा दिलाया. इसके बाद लगातार कई महीनों तक अलग-अलग बहाने बनाए जाते रहे. कभी दस्तावेज सत्यापन तो कभी अन्य प्रक्रिया का हवाला देकर इंतजार करवाया गया. इस दौरान उसे फर्जी ऑफर लेटर और अन्य दस्तावेज भी दिए गए, जिससे वह लंबे समय तक वास्तविक स्थिति से अनजान रहा.

पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

चार माह बीतने के बाद भी जब वीजा नहीं आया तो युवक ने आरोपी से रकम वापस करने और वीजा की स्थिति स्पष्ट करने को कहा. आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे लेने के साथ उसका असली पासपोर्ट और तीन हस्ताक्षरित बैंक चेक भी अपने पास रख लिए. मामले की शिकायत मिलने के बाद सुजानपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब कथित फर्जी दस्तावेज, पैसों के लेन-देन, पासपोर्ट और चेक अपने पास रखने धमकी देने के आरोपों की जांच कर रही है.

पुलिस में मामला दर्ज

वहीं, एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'सुजानपुर थाना में विदेश भेजने और यूरोपियन कंट्री का वीजा लगवाने के नाम पर 3.20 लाख रुपये की ठगी की शिकायत मिली है. शिकायतकर्ता के अनुसार पैसे लेने के बाद आरोपी ने चेक अपने पास रखे और एक फर्जी लेटर भी जारी किया. मामले में धोखाधड़ी, चीटिंग और डराने-धमकाने समेत संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'

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