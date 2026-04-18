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मृतक बेटे की मुंहबोली बहन पर लगा यूपीआई से 24 लाख की ठगी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार श्यामपुर कोतवाली में एक पीड़ित ने पुलिस को धोखाधड़ी की तहरीर दी है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Haridwar Shyampur Kotwali
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: हरिद्वार की श्यामपुर कोतवाली क्षेत्र में भरोसे का फायदा उठाकर मोबाइल यूपीआई के जरिए 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मृतक बेटे की मुंहबोली बहन, पति और उसके बेटे पर धोखाधड़ी से ठगी का आरोप लगा है. पीड़ित ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है.

कांगड़ी गांव निवासी बलवान सिंह ने कोतवाली श्यामपुर पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पुत्र संदीप ने गांव की ही एक महिला को धर्म बहन बनाया था. वैसे महिला मूलरूप से हरियाणा की रहने वाली है और कई सालों से गांव में ही रह रही है. बताया कि बीती 5 मार्च को पारिवारिक विवाद के चलते संदीप ने आत्महत्या का प्रयास किया था, इसके बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था. जिसके बाद उपचार के दौरान एम्स ऋषिकेश में उसकी मौत हो गई.

बेटे की मौत के बाद महिला, उसका पति अनिल और बेटा मोहित सांत्वना देने के बहाने घर आने जाने लगे और उन्हें विश्वास में ले लिया. आरोप है कि इसी दौरान महिला ने मोबाइल खराब होने का बहाना और बहाना बनाकर पीड़ित का फोन अपने पास ले लिया. फोन में पीड़ित का मोबाइल नंबर लिंक था और उसी उसी नंबर से उसके बैंक खाते भी लिंक थे. विश्वास में उसने फोन दे दिया और मोबाइल एप भी नहीं हटाए. आरोप लगाया कि 13 अप्रैल को जब वह बैंक से पैसे निकालने गया था. बैंक कर्मचारियों से पता चला कि उसके खाते से करीब 24 लाख रुपये निकल चुके हैं.

बैंक से जानकारी लेने पर सामने आया कि बीती 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच यूपीआई के जरिए यह रकम महिला और दो अन्य के खातों में ट्रांसफर की गई. आरोप है कि पीड़ित की गाड़ी से उसका एटीएम कार्ड और पैन कार्ड भी निकाल लिया था. अब पीड़ित ने आरोपियों से रकम की जानकारी मांगी तो, देने से इनकार करने लगे और तरह तरह के बहाने बनाने लगे. पीड़ित ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है. श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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