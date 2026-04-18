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मृतक बेटे की मुंहबोली बहन पर लगा यूपीआई से 24 लाख की ठगी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार: हरिद्वार की श्यामपुर कोतवाली क्षेत्र में भरोसे का फायदा उठाकर मोबाइल यूपीआई के जरिए 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मृतक बेटे की मुंहबोली बहन, पति और उसके बेटे पर धोखाधड़ी से ठगी का आरोप लगा है. पीड़ित ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है.

कांगड़ी गांव निवासी बलवान सिंह ने कोतवाली श्यामपुर पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पुत्र संदीप ने गांव की ही एक महिला को धर्म बहन बनाया था. वैसे महिला मूलरूप से हरियाणा की रहने वाली है और कई सालों से गांव में ही रह रही है. बताया कि बीती 5 मार्च को पारिवारिक विवाद के चलते संदीप ने आत्महत्या का प्रयास किया था, इसके बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था. जिसके बाद उपचार के दौरान एम्स ऋषिकेश में उसकी मौत हो गई.

बेटे की मौत के बाद महिला, उसका पति अनिल और बेटा मोहित सांत्वना देने के बहाने घर आने जाने लगे और उन्हें विश्वास में ले लिया. आरोप है कि इसी दौरान महिला ने मोबाइल खराब होने का बहाना और बहाना बनाकर पीड़ित का फोन अपने पास ले लिया. फोन में पीड़ित का मोबाइल नंबर लिंक था और उसी उसी नंबर से उसके बैंक खाते भी लिंक थे. विश्वास में उसने फोन दे दिया और मोबाइल एप भी नहीं हटाए. आरोप लगाया कि 13 अप्रैल को जब वह बैंक से पैसे निकालने गया था. बैंक कर्मचारियों से पता चला कि उसके खाते से करीब 24 लाख रुपये निकल चुके हैं.