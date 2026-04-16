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धर्मांतरण और गबन का खेल! आगरा में CNI बिशप के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

आगरा : आगरा में हरिपर्वत थाना क्षेत्र में चर्च रोड स्थित चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) की आगरा डायसिस के बिशप विजय कुमार नायक के खिलाफ धोखाधड़ी और धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. हाथरस जिले के सादाबाद निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जुगेंद्र सिंह ने इस बारे में कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने हरिपर्वत थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं. हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. साक्ष्य संकलन के बाद इस मामले में आगे की ​कार्रवाई की जाएगी. मुकदमे की विवेचना वादी पक्ष के बयान से की जाएगी.



दरअसल, हाथरस जिले के सादाबाद में हसनपुर बाऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जुगेंद्र सिंह ने मुकदमे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बिशप विजय कुमार नायक के अलावा दो अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसके बाद कोर्ट ने मामले में मुकदमे का आदेश दिया. मुकदमे में लिखाया गया है कि मूलत: ओडिशा के जिला कंधामल निवासी धोखाधड़ी करके विजय कुमार नायक बिशप बने हैं. सीएनआई का कार्यालय चर्च रोड पर स्थित है. सीएनआई डायसिस ईसाई मिशनरीज चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के अंतर्गत आता है. सीएनआई डायसिस बहुत महत्वपूर्ण है.

