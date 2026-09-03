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आगरा में रिकवरी एजेंट बने इंस्पेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, जानें पूरा मामला

आगरा में रिकवरी एजेंट बने इंस्पेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुक़दमा. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा के विजिलेंस थाना में हाथरस में तैनात सीसीटीएनएस प्रभारी इंस्पेक्टर रफी परवेज खान के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें इंस्पेक्टर पर कानून के निर्देश की अवहेलना का भी आरोप है.

मामला कोरोना काल 2020 का है. इंस्पेक्टर तक क्राइम ब्रांच अलीगढ़ में तैनात थे. अलीगढ़ के क्वार्सी थाने में दर्ज मुकदमे में प्रतिवादी को अवैध हिरासत में रखा. जिसमें ही वो फंस गए हैं.

मुकदमे में आरोप है कि विवेचक रहे इंस्पेक्टर ने प्रतिवादी को डरा धमका कर उससे कंपनी के शेयर वादी के पक्ष में ट्रांसफर कराने का प्रयास किया था. एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि इस मामले में सबूतों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि नोएडा निवासी विवेक प्रकाश ने कोरोना काल में एक शिकायत की थी. इस मामले की पहले जांच डीआईजी रेंज अलीगढ़ से भी कराई गई थी. इसके बाद मामले की जांच विजिलेंस को मिली थी.

मामला अलीगढ़ के क्वार्सी थाना में सन 2020 में दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के एक मुकदमे का है. जिसमें डिश टीवी का माल सप्लाई किया गया था. इसका भुगतान नहीं होने पर मुकदमे के अभियुक्तों में से सिर्फ विवेक प्रकाश को धारा 41 क का नोटिस तामील होने के उपरांत थाने पर लाया गया.

यह काम मामले में सेटलमेंट कराने के उद्देश्य से विधिक प्रक्रिया को उल्लंघित करके की गई. जिसमें एक दिन विवेक प्रकाश को क्वार्सी थाना पर रखा गया. उस दिन विवेचक रफी परवेज खान ने एक रिकवरी एजेंट वाला काम किया था.