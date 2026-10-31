ETV Bharat / state

रुद्रपुर में जेड ग्लोबल संचालक अलीम खान गिरफ्तार, 61 पासपोर्ट, पिस्टल बरामद, जानिए पूरा मामला

रुद्रपुर में जेड ग्लोबल संचालक अलीम खान गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. आवास विकास स्थित जेड ग्लोबल करियर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अलीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर दुबई में वर्क परमिट दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. वहीं, अब आर्मेनिया भेजने के नाम पर भी युवकों से लाखों रुपये लेने और उन्हें विदेश में फंसाने की शिकायत सामने आई है.

पुलिस ने आरोपी के कार्यालय से 61 पासपोर्ट, एक डायरी और .32 बोर का अवैध पिस्टल बरामद की है. एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक, मामले में मोबाइल चैट और बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है. विदेश में फंसे युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क किया जा रहा है.