प्रयागराज से 6.4 करोड़ की ठगी का मामला, आरोपी नीरज जायसवाल को यूपी STF ने किया गिरफ्तार
पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी किसी से मिलने के लिए प्रयागराज आया था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 8:12 PM IST
प्रयागराज: स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शनिवार को थाना जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि वह अभिकर्ता बनकर संगम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 6.40 करोड़ रुपये के गबन में शामिल था.
कंस्ट्रक्शन कंपनी में एजेंट था नीरज: आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने 75 लाख रुपये फर्म के स्वामी को वापस दिए थे. शेष रकम न लौटाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था. एसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने आरोपी सुल्लू को दोपहर लगभग 2 बजे मिंटो पार्क रोड से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह मुट्ठीगंज का रहने वाला है. उसने अपने साथी सुधीर के साथ संगम कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर अभिकर्ता 2016 में काम शुरू किया था.
6.40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप: धीरे–धीरे मालिक का विस्वास जीता और फर्म से 6.40 करोड़ रुपये फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन कर लिये. 75 लाख रुपये फर्म के स्वामी को वापस भी दिए पर शेष रुपया न देने पर वादी भूलेंद्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह निवासी बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर प्रयागराज ने मुकदमा दर्ज कराया था. अभियुक्त नीरज कुमार वांटेड था और वह गिरफ्तार होने से बचने के लिए नेपाल भाग गया था.
स्थानीय पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की: शनिवार को वह किसी से मिलने के लिए प्रयागराज आया था. अभियुक्त के खिलाफ पहले से दर्ज कई आपराधिक मामले और रिकॉर्ड भी मिले हैं. थाना जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज में दर्ज केस में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को उसी थाने में दाखिल किया गया.
इस मामले की विवेचना एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज कर रही है. इसका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह कर रहे हैं. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस कर रही है.
यह भी पढ़ें- 'पम्मू अच्छे इंसान, वह ऐसा नहीं कर सकते'; लखनऊ पेशाब कांड में पीड़ित की बहू का पलटवार, कहा- साजिशन फंसाया