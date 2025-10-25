ETV Bharat / state

प्रयागराज से 6.4 करोड़ की ठगी का मामला, आरोपी नीरज जायसवाल को यूपी STF ने किया गिरफ्तार

प्रयागराज: स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शनिवार को थाना जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि वह अभिकर्ता बनकर संगम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 6.40 करोड़ रुपये के गबन में शामिल था.

कंस्ट्रक्शन कंपनी में एजेंट था नीरज: आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने 75 लाख रुपये फर्म के स्वामी को वापस दिए थे. शेष रकम न लौटाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था. एसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने आरोपी सुल्लू को दोपहर लगभग 2 बजे मिंटो पार्क रोड से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह मुट्ठीगंज का रहने वाला है. उसने अपने साथी सुधीर के साथ संगम कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर अभिकर्ता 2016 में काम शुरू किया था.

6.40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप: धीरे–धीरे मालिक का विस्वास जीता और फर्म से 6.40 करोड़ रुपये फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन कर लिये. 75 लाख रुपये फर्म के स्वामी को वापस भी दिए पर शेष रुपया न देने पर वादी भूलेंद्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह निवासी बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर प्रयागराज ने मुकदमा दर्ज कराया था. अभियुक्त नीरज कुमार वांटेड था और वह गिरफ्तार होने से बचने के लिए नेपाल भाग गया था.