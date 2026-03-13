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पंचकूला: अमेरिका भेजने का झांसा देकर 28 लाख हड़पे, आरोपी पिता गिरफ्तार, बेटा विदेश से चला रहा रैकेट

पंचकूला: विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पंचकूला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने यूके से अमेरिका भेजने का झांसा देकर करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी जिला पंचकूला के रायपुररानी निवासी 71 वर्षीय श्याम लाल को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में चंडीमंदिर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 316(2), 318(4) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इंग्लैंड से अमेरिका भेजने का दिया झांसा: पुलिस जांच के अनुसार पंजाब निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में वह इंग्लैंड गया था, लेकिन वहां स्थायी रूप से रहने और रोजगार की समस्या के कारण वह अमेरिका जाना चाहता था. इसी दौरान परिचितों के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपी वीर सिंह उर्फ मिट्टू उर्फ जॉन और उसके पिता श्याम लाल से करवाई गई, जिन्होंने खुद को एजेंट बताते हुए उसे इंग्लैंड से अमेरिका भेजने के झांसे में फांसा. आरोपियों ने इस काम कराने के एवज में लगभग 30 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद आपसी बातचीत में सौदा 25 लाख रुपये में तय हुआ.

नकद और बैंक खाते में ली रकम: शिकायतकर्ता के पिता लखविंदर सिंह ने जमीन बेचने और रिश्तेदारों से उधार लेकर आरोपियों को कुल 25 लाख रुपये दिए. इनमें से 15 लाख रुपये नकद पंचकूला सेक्टर-25 में दिए गए, जबकि दस लाख रुपये अलग-अलग खातों से आरोपी श्याम लाल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए. इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता को विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया. लेकिन रास्ते में डंकी रूट के जरिए उसे कई देशों में भटकना पड़ा और आरोपियों ने इस दौरान तीन लाख रुपये भी दिलवाए.

फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों में भटकना पड़ा: शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इस अवैध रास्ते से यात्रा के दौरान उसे फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों में कई दिनों तक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद विभिन्न देशों की कस्टडी और कैंपों में रहने के बाद आखिरकार उसे मार्च 2025 में भारत वापस भेज दिया गया. भारत लौटने के बाद जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दिया. मामले की शिकायत पर एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट पंचकूला ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद जांच अधिकारी एएसआई दीपक ने 12 मार्च 2026 को आरोपी श्याम लाल को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी दो दिन के डिमांड पर: मामले में डीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आरोपी को आज अदालत में पेश कर कोर्ट से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. वहीं, आरोपी का बेटा अमेरिका में रहकर लोगों को विदेश भेजने का रैकेट चलाता है, जिसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाएगा. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने फ्रॉड की रकम से जमीन खरीदने का सौदा किया था, जिसकी जांच की जा रही है. पुलिस उस व्यक्ति का पता लगा रही है, जिससे जमीन का सौदा किया गया था. साथ ही फ्रॉड की रकम से खरीदी गई अन्य संपत्तियों का भी पता लगाने की कार्यावही जारी है. डीसीपी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसी सभी संपत्तियों को सीज किया जाएगा.