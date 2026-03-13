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पंचकूला: अमेरिका भेजने का झांसा देकर 28 लाख हड़पे, आरोपी पिता गिरफ्तार, बेटा विदेश से चला रहा रैकेट

अमेरिका भेजने का झांसा देकर करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पंचकूला पुलिस ने आरोपी श्याम लाल को गिरफ्तार किया है.

Fraud Case in Panchkula
Fraud Case in Panchkula (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 8:25 PM IST

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पंचकूला: विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पंचकूला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने यूके से अमेरिका भेजने का झांसा देकर करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी जिला पंचकूला के रायपुररानी निवासी 71 वर्षीय श्याम लाल को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में चंडीमंदिर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 316(2), 318(4) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इंग्लैंड से अमेरिका भेजने का दिया झांसा: पुलिस जांच के अनुसार पंजाब निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में वह इंग्लैंड गया था, लेकिन वहां स्थायी रूप से रहने और रोजगार की समस्या के कारण वह अमेरिका जाना चाहता था. इसी दौरान परिचितों के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपी वीर सिंह उर्फ मिट्टू उर्फ जॉन और उसके पिता श्याम लाल से करवाई गई, जिन्होंने खुद को एजेंट बताते हुए उसे इंग्लैंड से अमेरिका भेजने के झांसे में फांसा. आरोपियों ने इस काम कराने के एवज में लगभग 30 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद आपसी बातचीत में सौदा 25 लाख रुपये में तय हुआ.

नकद और बैंक खाते में ली रकम: शिकायतकर्ता के पिता लखविंदर सिंह ने जमीन बेचने और रिश्तेदारों से उधार लेकर आरोपियों को कुल 25 लाख रुपये दिए. इनमें से 15 लाख रुपये नकद पंचकूला सेक्टर-25 में दिए गए, जबकि दस लाख रुपये अलग-अलग खातों से आरोपी श्याम लाल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए. इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता को विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया. लेकिन रास्ते में डंकी रूट के जरिए उसे कई देशों में भटकना पड़ा और आरोपियों ने इस दौरान तीन लाख रुपये भी दिलवाए.

फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों में भटकना पड़ा: शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इस अवैध रास्ते से यात्रा के दौरान उसे फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों में कई दिनों तक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद विभिन्न देशों की कस्टडी और कैंपों में रहने के बाद आखिरकार उसे मार्च 2025 में भारत वापस भेज दिया गया. भारत लौटने के बाद जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दिया. मामले की शिकायत पर एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट पंचकूला ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद जांच अधिकारी एएसआई दीपक ने 12 मार्च 2026 को आरोपी श्याम लाल को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी दो दिन के डिमांड पर: मामले में डीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आरोपी को आज अदालत में पेश कर कोर्ट से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. वहीं, आरोपी का बेटा अमेरिका में रहकर लोगों को विदेश भेजने का रैकेट चलाता है, जिसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाएगा. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने फ्रॉड की रकम से जमीन खरीदने का सौदा किया था, जिसकी जांच की जा रही है. पुलिस उस व्यक्ति का पता लगा रही है, जिससे जमीन का सौदा किया गया था. साथ ही फ्रॉड की रकम से खरीदी गई अन्य संपत्तियों का भी पता लगाने की कार्यावही जारी है. डीसीपी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसी सभी संपत्तियों को सीज किया जाएगा.

डीसीपी की आमजन से अपील: डीपी सृष्टि गुप्ता ने आमजन से अपील में कहा कि, विदेश जाने के लिए हमेशा अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के माध्यम से ही प्रक्रिया अपनाएं. किसी भी एजेंट को बड़ी राशि देने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें और सभी लेन-देन बैंकिंग माध्यम से ही करें.

'बिना जांच पड़ताल के भरोसा ना करें': पंचकूला के पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष–अवैध प्रवास मामले, हरियाणा के एडीजीपी शिवास कविराज ने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एजेंटों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. कई लोग जल्दी विदेश जाने के लालच में बिना जांच-पड़ताल के अवैध एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं. इससे उन्हें आर्थिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करता है या संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो तुरंत पुलिस या एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट को सूचना दें.

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