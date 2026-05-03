ATM कार्ड बदलकर ठगी : तीन राज्यों में 100 से ज्यादा वारदात, इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे

ATM कार्ड बदलकर ठगी : तीन राज्यों में 100 से ज्यादा वारदात, इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे
जयपुर की सुभाष चौक थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
Published : May 3, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात करने वाले एक गिरोह के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम था. उसने जयपुर के अलावा राजस्थान के अन्य शहरों, हरियाणा और दिल्ली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात पुलिस पूछताछ में कबूल की है. जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े इस्ताक खान को गिरफ्तार किया है.
आरोपी पर पहले भी कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे : उन्होंने बताया कि वह रायपुर (हरियाणा) का रहने वाला है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि उसने जयपुर के अलावा राजस्थान के अन्य शहरों, दिल्ली और हरियाणा में भी एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. इस संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है. आरोपी के खिलाफ सोहना (गुरुग्राम) में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. दिल्ली के उत्तम नगर, गुरुग्राम के बादशाहपुर व न्यू कॉलोनी और जयपुर के सुभाष चौक में भी पहले मुकदमे दर्ज हैं.
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तकनीकी आधार पर पीछा कर दबोचा : उन्होंने बताया कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, भगौड़े, स्थाई वारंटी, हार्डकोर और इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जाती है. इनामी बदमाश इस्ताक की गिरफ्तारी के लिए सुभाष चौक थानाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई.
एसआई ग्यारसीलाल, कांस्टेबल अनिल कुमार और श्रीराम ने तकनीकी सहायक हेड कांस्टेबल दुलीचंद की टीम ने तकनीकी आधार पर पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है. पूछताछ में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.