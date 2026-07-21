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नामी बीमा कंपनी का एजेंट बनकर लोगों से ऐंठते थे रुपये, 10 लाख की ठगी का खुलासा

नई दिल्ली/नोएडा: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले दो साइबर जालसाजों को मंगलवार को गिरफ्तार किया. आरोपी खुद को नामी बीमा कंपनी का एजेंट बताकर लोगों को पॉलिसी, बोनस और अधिक रिटर्न का लालच देते थे. पुलिस ने उनके कब्जे से एक लैपटॉप, चार स्मार्टफोन और चार कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी अब तक करीब 10 लाख रुपये की ठगी कर चुके हैं. इनके इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के खिलाफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में सात शिकायतें दर्ज हैं.

डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि 20 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के शाहीन बाग निवासी 34 वर्षीय अमिरुद्दीन और 32 वर्षीय मुशीर अंजुम को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. दोनों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

10 लाख की ठगी का खुलासा

पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे खुद को प्रतिष्ठित बीमा कंपनी का एजेंट बताकर लोगों से संपर्क करते थे. इसके बाद पॉलिसी पर अधिक लाभ, बोनस या मैच्योरिटी राशि मिलने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करा लेते थे. रकम मिलने के बाद वे पीड़ितों से संपर्क तोड़ देते थे. ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की सिम बाद में तोड़कर फेंक दी जाती थीं, ताकि उनकी पहचान न हो सके.