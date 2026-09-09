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ऑनलाइन सीखा फर्जी यूपीआई पेमेंट करना फिर ऐसे की गूगल पे और फोन पे रिसीविंग दिखाकर ठगी

कवर्धा जिले के तीन थानों की पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी.

UPI PAYMENT SCAM
डिजिटल पेमेंट स्कैम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 12:01 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के पिपरिया, सासपुर लोहारा और दशरंगपुर में कई लोगों ने फर्जी डिजिटल पेमेंट के बारे में पुलिस में शिकायत की. उन्होंने बताया कि उन्हें पेमेंट की रिसीविंग तो दिखाई जाती थी लेकिन जब खाता चैक किया जाता तो उसमें पैसे नहीं आते थे. इस मामले में अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में चार एफआईआर दर्ज की गई.

फर्जी यूपीआई पेमेंट दिखाकर ठगी

7 सितंबर 2026 को ग्राम परसवारा निवासी सूरज पटेल ने पिपरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया कि मोटरसाइकिल से आए एक व्यक्ति ने अपना नाम जेम्स बताते हुए PhonePe के जरिए रकम ट्रांसफर करने के बदले नकद राशि देने की बा कही. आरोपी ने PhonePe स्कैनर स्कैन करने के बाद भुगतान की रिसीविंग दिखाई. इसे वास्तविक मानकर सूरज पटेल ने उसे 5 हजार रुपये नकद दे दिए. बाद में बैंक खाता जांचने पर रकम प्राप्त नहीं होने का पता चला. ऐसी ही शिकायत कुछ और लोगों ने की.

डिजिटल पेमेंट की फर्जी रिसीविंग दिखाकर ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कवर्धा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये घटना सामने आ रही थी कि एक व्यक्ति दुकानदारों के पास जाता, उन्हें फोन पे का फर्जी पेमेंट दिखाता है कि हमने आपके खाते में पैसे डाले हैं और उसके बदले नकद रुपये प्राप्त कर लेता-अखिलेश कौशिक, डीएसपी

बेमेतरा का रहने वाला आरोपी कई लोगों से कर चुका है ठगी

यूपीआई पेमेंट स्कैम मामले में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में साइबर थाना और पिपरिया पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जेम्स हालदार निवासी दाढ़ी, जिला बेमेतरा को कवर्धा के सिग्नल चौक के पास गिरफ्तार किया.

UPI PAYMENT SCAM
फर्जी यूपीआई पेमेंट दिखाकर ठगी करने का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

साइबर थाना और पिपरिया थाना की संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी जेम्स हलदर को गिरफ्तार किया है. आरोपी बेमेतरा का रहने वाला है- अखिलेश कौशिक, डीएसपी

आरोपी के पास मिला कैश, आईफोन और गाड़ी

पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ पिपरिया, सासपुर लोहारा और दशरंगपुर चौकी क्षेत्र में कुल चार मामले दर्ज हैं, जिनमें 5 हजार, 8 हजार, 20 हजार और 7 हजार रुपये की ठगी शामिल है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 हजार रुपये कैश, एक Vivo मोबाइल, एक iPhone और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

आरोपी ने ऑनलाइन फर्जी डिजिटल पेमेंट और रिसीविंग का तरीका सीखा था-अखिलेश कौशिक, डीएसपी

कबीरधाम पुलिस की जरूरी अपील

कबीरधाम पुलिस ने आम लोगों, व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की है कि केवल PhonePe, Google Pay या अन्य UPI की रिसीविंग देखकर भुगतान प्राप्त हुआ न मानें. सामान देने या नगद राशि सौंपने से पहले अपने मोबाइल में बैंक खाते का वास्तविक ट्रांजैक्शन जरूर चैक करें.

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