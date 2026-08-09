लखनऊ में 37 करोड़ का महाघोटाला: ICICI बैंक के दो पूर्व बड़े अफसरों पर Demat अकाउंट से रकम उड़ाने का केस दर्ज
विशेष सॉफ्टवेयर और जाली दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा, कारोबारी के डीमैट खाते में लगा सेंध
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:25 AM IST
लखनऊ: बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा और सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है. आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर शाखा और अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों पर एक कारोबारी के डीमैट अकाउंट से फर्जी दस्तावेज और विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से 37 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि हड़पने का आरोप लगा है. पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट के कड़े आदेश के बाद गाजीपुर थाना पुलिस ने दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
ऑडिट में खुला राज: गाजीपुर निवासी कारोबारी अमित अग्रवाल का आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर शाखा में चालू खाता और ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट है. अमित अग्रवाल के अनुसार, मई 2023 में उन्होंने अपने खाते से 13 करोड़ रुपये निकालकर अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर किए थे. इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा होने पर उन्होंने 29 करोड़ रुपये दोबारा डीमैट अकाउंट में जमा कराए. मामले का खौफनाक सच तब सामने आया जब पीड़ित कारोबारी ने 30 जनवरी 2026 को अपने खातों का व्यावसायिक ऑडिट कराया. ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि उनके डीमैट अकाउंट से बिना उनकी जानकारी के 37 करोड़ रुपये की मोटी रकम गायब कर दी गई है.
फर्जी दस्तावेज और स्पेशल सॉफ्टवेयर से खेल: पीड़ित कारोबारी का सीधा आरोप है कि बैंक की गाजीपुर शाखा के तत्कालीन मैनेजर अमन अजीत और अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तत्कालीन रीजनल हेड विशाल आर्या ने आपस में मिलीभगत कर इस पूरी ठगी को अंजाम दिया. आरोपियों ने धोखाधड़ी के लिए फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और जाली दस्तावेज तैयार किए. पीड़ित के मुताबिक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना किसी विशेष तकनीकी सॉफ्टवेयर या बैंक के अंदरूनी सिस्टम के दुरुपयोग के संभव ही नहीं है.
पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट पहुंचे कारोबारी: अमित अग्रवाल ने बताया कि फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली. कोर्ट के सख्त रुख के बाद आखिरकार गाजीपुर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. गाजीपुर थाना प्रभारी राजेश मौर्य ने बताया कि अदालत के आदेश पर पूर्व बैंक मैनेजर अमन अजीत और पूर्व रीजनल हेड विशाल आर्या के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पीड़ित से संपर्क कर फर्जीवाड़े से संबंधित सभी बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. साथ ही मामले की जांच के लिए संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थान के अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया जाएगा.
लखनऊ के गाजीपुर थाने में कोर्ट के आदेश पर आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर शाखा के पूर्व मैनेजर अमन अजीत और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पूर्व रीजनल हेड विशाल आर्या के खिलाफ 37 करोड़ रुपये की ठगी का केस दर्ज किया गया है.
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