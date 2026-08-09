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लखनऊ में 37 करोड़ का महाघोटाला: ICICI बैंक के दो पूर्व बड़े अफसरों पर Demat अकाउंट से रकम उड़ाने का केस दर्ज

लखनऊ में 37 करोड़ का महाघोटाला ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा और सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है. आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर शाखा और अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों पर एक कारोबारी के डीमैट अकाउंट से फर्जी दस्तावेज और विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से 37 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि हड़पने का आरोप लगा है. ​पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट के कड़े आदेश के बाद गाजीपुर थाना पुलिस ने दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

ऑडिट में खुला राज: ​गाजीपुर निवासी कारोबारी अमित अग्रवाल का आईसीआईसीआई बैंक की गाजीपुर शाखा में चालू खाता और ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट है. अमित अग्रवाल के अनुसार, मई 2023 में उन्होंने अपने खाते से 13 करोड़ रुपये निकालकर अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर किए थे. इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा होने पर उन्होंने 29 करोड़ रुपये दोबारा डीमैट अकाउंट में जमा कराए. ​मामले का खौफनाक सच तब सामने आया जब पीड़ित कारोबारी ने 30 जनवरी 2026 को अपने खातों का व्यावसायिक ऑडिट कराया. ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि उनके डीमैट अकाउंट से बिना उनकी जानकारी के 37 करोड़ रुपये की मोटी रकम गायब कर दी गई है. कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)