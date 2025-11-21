ETV Bharat / state

रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा, लाखों रुपए ठगने वाले तीन गिरफ्तार

रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Fraud arrested for cheating
लाखों रुपए ठगने वाले तीन गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
दुर्ग :ऑपरेशन विश्वास के तहत नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. इस मामले में तीन आरोपी बिशेश्वर मारकंडे, प्रमोद मारकंडे और हेमंत कुमार साहू ने 32 बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा दिया था.आरोपियों ने बेरोजगारों से 33 लाख 50 हजार की ठगी की थी.

तीन महीने में नौकरी लगाने का दावा : आरोपियों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम रसमड़ा में स्थायी नौकरी लगाने का झूठा आश्वासन देकर प्रति व्यक्ति 2.50 लाख रुपये की मांग की थी.एएसपी ग्रामीण अभिषेक झा ने बताया कि प्रार्थिया रीति देशलहरा ने शिकायत में बताया कि आरोपी बिशेश्वर उसके पति का परिचित था, नवरात्रि 2022 के दौरान घर आया और दावा किया कि वह रेलवे माल गोदाम में लीडर है, 3 महीने में नौकरी लगवा सकता है.

job Fraud in railways
रेलवे माल गोदाम में करते थे हमाली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
job Fraud in railways
लाखों रुपए ठगने वाले गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

24 दिसंबर 2022 से 24 अप्रैल 2023 के बीच 28 युवकों से रकम ली गई, लेकिन किसी की भी नौकरी नहीं लगी और पैसे भी वापस नहीं किए गए.पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि बिशेश्वर पहले माल गोदाम में हमाली करता था और हेमंत साहू, जो श्रमिक संगठन का सचिव था, कमीशन के आधार पर बेरोजगारों से पैसा लेता था.ठगी की रकम से आरोपियों ने वाहन खरीदने और घर खर्च में पैसे उड़ाए- अभिषेक झा,एएसपी दुर्ग ग्रामीण

लाखों रुपए ठगने वाले तीन गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
job Fraud in railways
रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Fraud arrested for cheating
आरोपियों से नकदी और बैंक कागजात जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपियों से नकदी जब्त : पुलिस ने आरोपियों से 2 लाख 22 हजार नकद , दो कार, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी, चार मोबाइल और बैंक पासबुक समेत दस्तावेज जब्त किए हैं.तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. आपको बता दें कि आरोपियों सिर्फ रीति को ही नहीं ठगा था,जब मामला थाने पहुंचा तो ऐसे 32 लोग सामने आए, जिनको आरोपियों ने नौकरी लगाने का झांसा दिया था.

TAGGED:

JOB FRAUD
JOB FRAUD IN RAILWAYS
नौकरी लगाने का झांसा
रेलवे में नौकरी
FRAUD ARRESTED FOR CHEATING

