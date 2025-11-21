ETV Bharat / state

रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा, लाखों रुपए ठगने वाले तीन गिरफ्तार

दुर्ग :ऑपरेशन विश्वास के तहत नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. इस मामले में तीन आरोपी बिशेश्वर मारकंडे, प्रमोद मारकंडे और हेमंत कुमार साहू ने 32 बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा दिया था.आरोपियों ने बेरोजगारों से 33 लाख 50 हजार की ठगी की थी.

तीन महीने में नौकरी लगाने का दावा : आरोपियों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम रसमड़ा में स्थायी नौकरी लगाने का झूठा आश्वासन देकर प्रति व्यक्ति 2.50 लाख रुपये की मांग की थी.एएसपी ग्रामीण अभिषेक झा ने बताया कि प्रार्थिया रीति देशलहरा ने शिकायत में बताया कि आरोपी बिशेश्वर उसके पति का परिचित था, नवरात्रि 2022 के दौरान घर आया और दावा किया कि वह रेलवे माल गोदाम में लीडर है, 3 महीने में नौकरी लगवा सकता है.