यूनियन कार्बाइड के प्रदूषण आकलन टेंडर में धांधली का आरोप, गैस पीड़ित संगठनों ने खोला मोर्चा
भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले चार प्रमुख संगठनों ने टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:14 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण के आकलन के लिए जारी टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले चार प्रमुख संगठनों ने टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है. मंगलवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में संगठनों ने आरोप लगाया कि एक गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया गया है. साथ ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है.
टेंडर में इस जटिल काम को महज तीन महीने में पूरा करने की शर्त रखी गई है
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की अध्यक्ष रचना ढींगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास का जहरीला प्रदूषण जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है. साल 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट में कारखाने के आसपास 3.5 किलोमीटर के दायरे में भूजल प्रदूषित होने की बात सामने आई थी. वहीं, वर्ष 2023 में हाईकोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति ने प्रदूषण के वैज्ञानिक आकलन के लिए 10 से 12 महीने का समय जरूरी बताया था. इसके बावजूद मौजूदा टेंडर में इस जटिल काम को महज तीन महीने में पूरा करने की शर्त रखी गई है.
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रचना ढींगरा ने टेंडर तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल काम के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों की राय तक नहीं ली गई. उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में मंत्रियों के समूह ने भोपाल में प्रदूषण के आकलन और उसके निराकरण के लिए दुनिया भर की विशेषज्ञ कंपनियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से ग्लोबल टेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे.
चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में कारखाने के आसपास क्षेत्र के भूजल में पाए गए हेवी मेटल
रचना ढींगरा ने यह भी बताया कि साल 2018 तक चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में कारखाने के आसपास करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूजल में नौ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) और भारी धातुओं की खतरनाक मौजूदगी सामने आई थी. इतना ही नहीं, कम से कम तीन स्थानों पर 130 मीटर से अधिक गहराई वाले भूजल स्रोत भी जहरीले प्रदूषण से प्रभावित पाए गए थे.
कारखाने और आसपास के क्षेत्र में जहरीले प्रदूषण का खतरा बने होने का आरोप
संगठनों का कहना है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी कारखाने और आसपास के क्षेत्र में जहरीले प्रदूषण का खतरा बना हुआ है. ऐसे संवेदनशील मामले में पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से जांच होना जरूरी है. उन्होंने मांग की कि मौजूदा टेंडर को तत्काल रद्द कर विशेषज्ञों की निगरानी में नए सिरे से निष्पक्ष प्रक्रिया शुरू की जाए और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो.