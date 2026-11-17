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यूनियन कार्बाइड के प्रदूषण आकलन टेंडर में धांधली का आरोप, गैस पीड़ित संगठनों ने खोला मोर्चा

यूनियन कार्बाइड के गैस पीड़ित संगठनों ने खोला मोर्चा ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण के आकलन के लिए जारी टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले चार प्रमुख संगठनों ने टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है. मंगलवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में संगठनों ने आरोप लगाया कि एक गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया गया है. साथ ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है.

टेंडर में इस जटिल काम को महज तीन महीने में पूरा करने की शर्त रखी गई है