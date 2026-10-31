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कांग्रेस नेता सोनिया आनंद पर धोखाधड़ी का आरोप, पीड़ित बुजुर्ग ने एसएसपी से लगाई गुहार

कांग्रेस नेता सोनिया आनंद पर धोखाधड़ी का आरोप ( ETV Bharat )

देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कंडोली में मकान खरीदने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित हरिओम ने जसवीर कौर, आनंद और सोनिया आनंद पर मकान की खरीद के दौरान तय भुगतान नहीं करने और दिए गए चेक बाउंस होने के आरोप लगाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने जांच की जिम्मेदारी एसपी सिटी को सौंपी है.

पीड़ित हरिओम सहगल (निवासी- कंडोली, देहरादून) के अनुसार, उन्होंने मजबूरी में 21 जून 2021 को खुड़बुड़ा मोहल्ला स्थित अपना भवन जसबीर कौर आनंद उर्फ सोनिया आनंद को बेचा था. पीड़ित का आरोप है कि रजिस्ट्री वाले दिन ही आरोपी पक्ष ने उनकी जेब से कुछ चेक निकाल लिए और जो चेक दिए, वे बाद में बाउंस हो गए.