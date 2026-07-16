बस्तर में 1400 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, महिला एवं बाल विकास के अफसरों पर कांग्रेस का गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बस्तर क्षेत्र की 14 सौ महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला उठा.विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया इसे लेकर गंभीर आरोप लगाएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 5:05 PM IST
रायपुर : बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और घोटाला करने के आरोप लगाए हैं. विक्रम मंडावी का कहना है कि दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर में पीएम मातृ वंदन योजना के तहत 1400 महिलाओं के खातों से 61 लाख 37 हजार रुपए का आहरण हुआ है. ये पैसा केंद्र का है, जिसे स्थानीय स्तर पर अफसरों ने मिली भगत करके बंदर बांट किया है. आज के समय में घोटाला उजागर होने के बाद भी सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है.
महिला एवं बाल विकास विभाग पर आरोप
हमारा आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है.चाहे महतारी वंदन योजना हो,चाहे सुपोषण योजना हो या फिर विभाग से जुड़ी हुई कोई भी योजना.इस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं.हम सरकार से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करवाने की मांग कर रहे हैं.लेकिन अब तक सरकार ने हमारी नहीं सुनी है.
बस्तर क्षेत्र में हजारों महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है.उनके खातों से गलत तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं.लेकिन महिलाओं के शिकायत करने के बाद भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है. हम सरकार से मांग करते हैं कि महिला एवं बाल विकास के जिन अधिकारियों ने महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है,उन पर जांच के बाद उचित कार्रवाई हो - विक्रम मंडावी, बीजापुर विधायक
विक्रम मंडावी को मिला अनिला भेड़िया का समर्थन
विक्रम मंडावी के आरोपों को पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का भी समर्थन मिला. अनिला भेड़िया ने आरोप लगाए कि बस्तर जैसे संवेदनशील जगह पर महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है.एक बार नहीं एक ही खाते से 3 बार में करोड़ रुपए से ज्यादा का लेनदेन हुआ है.
जब महिलाओं ने इसकी शिकायत की तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.हमने इस मामले में सदन में महिला एवं बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है.ये साइबर क्राइम है इसलिए इसकी जांच पुलिस ही करेगी-अनिला भेड़िया,कांग्रेस विधायक
हमारा ये कहना है कि एक ही खाते से यदि बड़ी राशि का लेनदेन हो रहा है तो आपका विभाग क्या कर रहा है. आपके विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है.लेकिन मंत्री ने हमारी बातों को सुनने के बजाय गुमराह करने का काम किया है.गरीब महिलाओं का पैसा दूसरे के खातों में ट्रांसफर करके आहरण किया जा रहा है.इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है.इसलिए हम लोग विरोध जताते हुए बहिर्गमन किए हैं.
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