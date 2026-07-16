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बस्तर में 1400 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, महिला एवं बाल विकास के अफसरों पर कांग्रेस का गंभीर आरोप

रायपुर : बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और घोटाला करने के आरोप लगाए हैं. विक्रम मंडावी का कहना है कि दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर में पीएम मातृ वंदन योजना के तहत 1400 महिलाओं के खातों से 61 लाख 37 हजार रुपए का आहरण हुआ है. ये पैसा केंद्र का है, जिसे स्थानीय स्तर पर अफसरों ने मिली भगत करके बंदर बांट किया है. आज के समय में घोटाला उजागर होने के बाद भी सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है.

महिला एवं बाल विकास विभाग पर आरोप

हमारा आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है.चाहे महतारी वंदन योजना हो,चाहे सुपोषण योजना हो या फिर विभाग से जुड़ी हुई कोई भी योजना.इस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं.हम सरकार से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करवाने की मांग कर रहे हैं.लेकिन अब तक सरकार ने हमारी नहीं सुनी है.

बस्तर में 1400 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)