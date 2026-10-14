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'मंत्री जी की सिक्योरिटी में रहा हूं, पक्की नौकरी दिला दूंगा' ये कहकर 3 महिलाओं से कांस्टेबल ने 7 लाख ठगे

Fraud against women in Jind ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. रोहतक में तैनात हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने पूर्व मंत्री की सुरक्षा में रहने की धौंस दिखाकर तीन महिलाओं से करीब 7 लाख रुपये ठग लिए. आरोपी ने महिलाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था. जुलाना थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जिम में दोस्ती, फिर नौकरी का लालच: जुलाना निवासी सुकिता, ज्योति और ब्राह्मणवास गांव की रहने वाली सोनिया जुलाना में एक जिम संचालित करती हैं. रोहतक पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात गढ़वाली गांव का रहने वाला रिंकू वहां कसरत करने आता था. इसी दौरान उसकी महिलाओं से जान-पहचान हो गई. जून महीने में रिंकू ने रौब झाड़ते हुए बताया कि वह पूर्व विधायक एवं मंत्री अरविंद शर्मा की सिक्योरिटी में तैनात रह चुका है और स्टाफ में उसकी तगड़ी पकड़ है. उसने दावा किया कि वह किसी भी विभाग में HKRN के तहत नौकरी लगवा सकता है.