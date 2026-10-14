'मंत्री जी की सिक्योरिटी में रहा हूं, पक्की नौकरी दिला दूंगा' ये कहकर 3 महिलाओं से कांस्टेबल ने 7 लाख ठगे
जींद में तीन महिलाओं ने हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही पर ठगी का आरोप लगाया है. मामला दर्ज कर पुलिस की टीम जांच में जुटी.
Published : October 14, 2026 at 7:07 AM IST
जींद: हरियाणा के जींद जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. रोहतक में तैनात हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने पूर्व मंत्री की सुरक्षा में रहने की धौंस दिखाकर तीन महिलाओं से करीब 7 लाख रुपये ठग लिए. आरोपी ने महिलाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था. जुलाना थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जिम में दोस्ती, फिर नौकरी का लालच: जुलाना निवासी सुकिता, ज्योति और ब्राह्मणवास गांव की रहने वाली सोनिया जुलाना में एक जिम संचालित करती हैं. रोहतक पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात गढ़वाली गांव का रहने वाला रिंकू वहां कसरत करने आता था. इसी दौरान उसकी महिलाओं से जान-पहचान हो गई. जून महीने में रिंकू ने रौब झाड़ते हुए बताया कि वह पूर्व विधायक एवं मंत्री अरविंद शर्मा की सिक्योरिटी में तैनात रह चुका है और स्टाफ में उसकी तगड़ी पकड़ है. उसने दावा किया कि वह किसी भी विभाग में HKRN के तहत नौकरी लगवा सकता है.
16 जुलाई की दी थी जॉइनिंग डेट, मांगे 7 लाख: आरोपी के झांसे में आकर तीनों महिलाओं ने अपनी नौकरी की बात कही. इसके एवज में सिपाही ने 7 लाख रुपये की मांग की. महिलाओं ने भरोसा कर 6 लाख 99 हजार रुपये सीधे रिंकू के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. आरोपी ने व्हाट्सएप पर जरूरी दस्तावेज मंगवाए और आश्वासन दिया कि 16 जुलाई तक आंगनबाड़ी में उनकी नियुक्ति पक्की हो जाएगी.
ना नौकरी मिली, ना पैसे: तय तारीख बीत जाने के बाद भी जब महिलाओं की जॉइनिंग नहीं हुई, तो उन्होंने रिंकू से पूछताछ शुरू की. पहले तो आरोपी टालमटोल करता रहा, लेकिन जब महिलाओं ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने साफ इनकार कर दिया. खुद को ठगा महसूस कर तीनों महिलाएं जुलाना थाने पहुंचीं और सिपाही की करतूत की पोल खोल दी.
क्या कहना है जांच अधिकारी का? जुलाना थाना के जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे हड़पने की शिकायत मिली थी. आरोपी पुलिसकर्मी रिंकू के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मेरे नाम का दुरुपयोग कर ठगी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई- मंत्री अरविंद शर्मा: कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जींद में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से कथित ठगी के मामले को गंभीर बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित पुलिसकर्मी उनके सांसद रहते समय करीब डेढ़ महीने के लिए गनमैन के तौर पर तैनात रहा था. इसके अलावा उससे उनका कोई संबंध नहीं है. अरविंद शर्मा ने कहा कि उनके नाम का दुरुपयोग कर किसी ने नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए हैं, तो यह गंभीर अपराध है. इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कथित लेन-देन से उनका कोई संबंध नहीं है और पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए.
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