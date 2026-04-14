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सोमनाथ मंदिर से जगदलपुर लाया जाएगा ज्योतिर्लिंग का अंश

करीब 1000 साल पुराना यह ज्योतिर्लिंग 20 अप्रैल को जगदलपुर लाया जा रहा है.

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आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 5:58 PM IST

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जगदलपुर: 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया है. इस मौके पर बेंगलुरु से स्वामी प्रवोबनंद जी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के अंश को जगदलपुर शहर लाया जा रहा है. यहां शहर के बाल विहार विद्यालय परिसर में इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन बस्तरवासियों को कराया जाएगा, साथ ही रुद्राभिषेक भी किया जाएगा.

सोमनाथ मंदिर के ज्योर्तिलिंग का अंश

आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में श्री श्री श्री रविशंकर जी के पास मौजूद इस ज्योतिर्लिंग को 20 अप्रैल को जगदलपुर लाया जा रहा है. इसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी छत्तीसगढ़ वासियों को भी इस ज्योतिर्लिंग के दिव्यदर्शन कराए जाएंगे.

सोमनाथ मंदिर के ज्योर्तिलिंग का दर्शन (ETV BHARAT)

आर्ट ऑफ लिविंग करेगा ज्योर्तिलिंग स्थापित

आर्ट ऑफ लिविंग के जिला संयोजक अश्विनी मग्गू ने बताया कि यह ज्योतिर्लिंग 1000 साल पुराना है. सोमनाथ मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग का अंश है. इसका काफी महत्व है. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जगदलपुर वासियों को इसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा.

सोमनाथ ज्योर्तिलिंग के होंगे दर्शन

20 अप्रैल के बाद अगले 10 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन आम लोगों को कराया जाएगा. सभी जगह इस ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है और सभी सदस्य अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस कवायद से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकेगा. बताया जा रहा है कि शिव लिंग की स्थापना के वक्त यहां पर रुद्राअभिषेक भी कराया जाएगा. इस आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे. कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है.

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SOMNATH TEMPLE
SOMNATH TEMPLE IN JAGDALPUR
सोमनाथ मंदिर
स्वामी प्रवोबनंद जी
FRAGMENT OF SOMNATH JYOTIRLINGA

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