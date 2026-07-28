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पानीपत में फ्रैक्चर का इलाज कराने आई महिला के दिल में डाला स्टेंट, मौत के बाद निजी अस्पताल पर फर्जीवाड़े के आरोप

पानीपत में फ्रैक्चर का इलाज कराने आई महिला की मौत ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत के एक निजी अस्पताल में फ्रैक्चर के इलाज कराने आई महिला की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है. दरअसल, मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला की सड़क हादसे में पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया. हालांकि डॉक्टरों ने पैर का ऑपरेशन करने के बजाय बिना अनुमति उसके दिल में स्टेंट डाल दिया. परिजनों का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान लेने के उद्देश्य से की गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों का आरोप: मृतका के बेटे कुलदीप सिंह ने बताया कि, "मेरी मां का गाजियाबाद में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. एक परिचित के जरिए पानीपत के निजी अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क हुआ, जिन्होंने बेहतर इलाज का भरोसा देकर अस्पताल बुलाया. हम मां के पैर का इलाज कराने आए थे, लेकिन बिना हमारी अनुमति उनके दिल में स्टेंट डाल दिया गया. गाजियाबाद की रिपोर्ट में उन्हें कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी." पानीपत में फ्रैक्चर का इलाज कराने आई महिला के दिल में डाला स्टेंट (ETV Bharat) आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग का आरोप: वहीं, मृतका की एक अन्य परिजन दुर्गा ने कहा कि, "अस्पताल ने पहले ऑपरेशन नहीं होने पर ₹3,000 रुपया लेने की बात कही थी, लेकिन बाद में पैर का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया. जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड से इलाज की बात की तो अस्पताल ने कथित तौर पर महिला को हृदय रोगी दिखाकर योजना के तहत केस तैयार कर लिया. इसके लिए फर्जी हस्ताक्षर लिए गए और हमारी सहमति के बिना हार्ट में स्टेंट डाल दिया गया." "मौत के बाद समझौते का दबाव बनाया": मृतका के बेटे कुलदीप सिंह का आरोप है कि हार्ट प्रोसीजर के बाद अस्पताल ने उन्हें महिला की मौत की सूचना दी. इसके बाद अस्पताल के कुछ लोगों ने समझौते का दबाव बनाया. कुलदीप ने कहा कि "मां की मौत के बाद हम पर सेटलमेंट करने का दबाव बनाया गया, लेकिन हमने समझौता करने से इनकार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई."