ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में तीन माह के अंदर चौथे बाघ की मौत; ग्रामीण पर किया था हमला, कुछ घंटे बाद ही मिला शव

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के दक्षिण खीरी वन प्रभाग की महेशपुर वन रेंज में एक और बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पिछले तीन महीने में यह चौथे बाघ की मौत है. उदयपुर गांव में मवेशी चरा रहे एक ग्रामीण पर हमला करने वाले बाघ का शव घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर बरामद हुआ है. बता दें कि अभी 23 जून को ही एक बाघिन की मौत हुई है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. लखीमपुर खीरी में बाघ की मौत. (Video Credit; ETV Bharat) महेशपुर वन रेंज अंतर्गत उदयपुर गांव में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई थी, जब मवेशी चरा रहे ग्रामीण कालीचरण पुत्र राम दयाल पर एक बाघ ने हमला कर दिया. ग्रामीणों के शोरशराबे के बाद बाघ जंगल की ओर चला गया. घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई. इसी बीच घटनास्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. बाघ की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.