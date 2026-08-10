UP T20 लीग का चौथा सीज़न 14 अगस्त 2026 से खेला जाएगा
क्रिकेट उत्सव में गोरखपुर लायंस समेत सभी टीमें खिताब के लिए हुंकार भरने को तैयार हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:58 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश टी20 लीग का चौथा सीज़न इस बार और भव्य होने जा रहा है. टूर्नामेंट की मेजबानी प्रदेश के दो बड़े क्रिकेट केंद्र करेंगे. लखनऊ का इकाना स्टेडियम और कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम. इस क्रिकेट उत्सव में गोरखपुर लायंस समेत सभी टीमें खिताब के लिए हुंकार भरने को तैयार हैं.
ऑक्शन के बाद गोरखपुर लायंस ने 2 अगस्त से लखनऊ में अपना अभ्यास शिविर शुरू कर दिया है. वहीं, टीम मैनेजमेंट ने ऑक्शन से करीब डेढ़ महीने पहले ही होमवर्क पर काम शुरू कर दिया है. जिसका असर टीम के संतुलित कॉम्बिनेशन में दिख रहा है.
टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, हर बार की तरह सीज़न 3 से बड़ा सीज़न 4 होने वाला है. हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. मैनेजमेंट और ओनरशिप ने ऑक्शन से पहले ही प्रिपरेशंस शुरू कर दी थी. एक अच्छे होमवर्क के साथ हम ऑक्शन में गए और बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए हैं. आधा काम ऑक्शन में हो गया, अब ग्राउंड की बारी है. 2 तारीख से लखनऊ में हमारा कैंप चल रहा है और हम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे.
आर्यन जुयाल ने कहा कि इस बार टीम के लिए एक चुनौती भी है. स्टार बैटर ध्रुव जुरेल भारतीय टेस्ट टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर होने के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. आर्यन ने बताया कि टीम ने ऑक्शन में ही इसका तोड़ निकाल लिया था. ध्रुव को हम मिस करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि दलीप ट्रॉफी या नेशनल ड्यूटी की वजह से जब मेन बैटर्स बाहर हों, तो उनके स्पॉट भरने के लिए मजबूत बैकअप हो. इस बार हमने उस इशू को बहुत अच्छे से डील किया है.
UPT20 लीग को युवा खिलाड़ियों के लिए लॉन्चपैड भी माना जा रहा है. अंडर-16, अंडर-19 और घरेलू खिलाड़ियों को यहां यश दयाल और ध्रुव जुरेल जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटरों के साथ, 20-25 दिन ड्रेसिंग रूम साझा करने और मैच प्रेशर झेलने का मौका मिलता है.
पंजाब किंग्स में चुने जा चुके तेज गेंदबाज विशाल निषाद ने कहा, UPT20 बहुत अच्छी लीग है. मैं यहाँ से निकलकर ही IPL में पंजाब किंग्स के लिए चुना गया था. सीनियर खिलाड़ी फैमिली जैसा माहौल बनाते हैं और मैच प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं. यहां पर IPL स्काउट्स की सीधी नज़र रहती है. अगर आप अच्छा करेंगे तो IPL और टीम इंडिया तक पहुंच सकते हैं.
इस सीज़न की सबसे बड़ी खासियत दो अलग-अलग वेन्यू हैं. लखनऊ और कानपुर की पिच और माहौल अलग-अलग होने से खिलाड़ियों को IPL जैसा विविध अनुभव मिलेगा. फैंस के लिए भी डबल ट्रीट है. लीग मैच इकाना में और ग्रैंड क्लोज़िंग व फिनाले कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा. कुल मिलाकर UPT20 सीज़न 4 प्रदेश में क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ बनने को तैयार है.
इस दौरान, टी-20 लीग सीजन-4 के आगाज़ से पहले यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर उन्हें लीग के लिए आमंत्रित किया.
वहीं, इससे पहले रविवार को डॉ. संजय कपूर ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी और उन्हें यूपी टी-20 लीग के सीजन-4 के लिए आमंत्रित करते हुए लीग के बारे में जानकारी साझा की.
डॉ. संजय कपूर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात के दौरान लीग के आयोजन और प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस सीजन भी प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.
सीजन-4 की शुरुआत 14 अगस्त को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगी. लीग का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग के पहले चरण के 22 मैच लखनऊ में खेले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के प्लेऑफ और फाइनल सहित 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे.