करनाल आलू एक्सपो में बोले कृषि मंत्री, 'हरियाणा MSP में देश में अव्वल, आधुनिक तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आय'

करनाल में आलू एक्सपो ( Etv Bharat )

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले में शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजित चौथे आलू एक्सपो ने खेती के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की. इस दो दिवसीय आयोजन में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उन्होंने आधुनिक तकनीकों से हो रही आलू की खेती का निरीक्षण किया और किसानों को नवाचार अपनाकर आमदनी बढ़ाने का संदेश दिया. एरोपोनिक तकनीक- मिट्टी के बिना खेती का अनोखा मॉडल: शामगढ़ आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से की जा रही खेती एक्सपो का मुख्य आकर्षण रही. इस तकनीक में आलू की लटकती जड़ों को पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिसमें मिट्टी या खेत की आवश्यकता नहीं होती है. छतों पर भी खेती संभव होने से यह मॉडल छोटे किसानों और शहरी क्षेत्रों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. इसी तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह चौथा आलू मेला आयोजित किया गया. करनाल में आलू एक्सपो (Etv Bharat) किसानों की जबरदस्त भागीदारी, निजी कंपनियों की भी मजबूत मौजूदगी: इस आलू एक्सपो में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 20 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जबकि 600 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कर नई तकनीकों और उन्नत किस्मों की जानकारी प्राप्त की. किसानों में आधुनिक खेती को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला.