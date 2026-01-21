ETV Bharat / state

श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गणना का चौथा चरण पूरा, निकली 26 करोड़ से अधिक की दान राशि

श्री सांवलिया सेठ के भंडार के पांचवे चरण की गणना गुरुवार को की जाएगी.

Calculation of donation amount at Sanwaliya Seth Temple
सांवलिया सेठ मंदिर में दान राशि की गणना (Source - Sanwaliya Seth Temple Mandal)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 10:29 PM IST

चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में खोले गए भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का दौर जारी है. भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से अब तक 26 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपए की गणना हो चुकी है. बुधवार को शाम होने के बाद गणना का कार्य रोक दिया गया. वहीं अगले चरण की गणना गुरुवार को होगी.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्णपक्ष चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुरजी का भंडार खोला गया था. चतुर्दशी को पहले चरण की गणना में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी. दूसरे चरण की गणना में 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. तीसरे चरण की गणना में 06 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. बुधवार को चौथे चरण की गणना की गई. चौथे चरण की गणना में ठाकुरजी के भंडार से 04 करोड़ 59 लाख 15 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई.

उन्होंने बताया कि चारों चरणों की गणना करने के बाद इस माह अब तक कुल 26 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. बुधवार को मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव के नेतृत्व में मंदिर मंडल के आला अधिकारी, कर्मचारी तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच राशि की गणना की गई. शेष बची राशि की गणना गुरुवार को पांचवे चरण के रूप में की जाएगी. मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना व भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रह गया है. साथ ही ठाकुरजी के भंडार से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा है.

