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AAP की 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' यात्रा 3 अप्रैल से शुरू; आगरा से मथुरा तक अभियान

AAP 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' यात्रा 3 अप्रैल से शुरू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को बयान जारी कर उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय को लेकर चौथे चरण की पदयात्रा की घोषणा की. संजय सिंह ने बताया कि ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ अभियान के तहत पार्टी की तीनों पदयात्राओं को प्रदेशभर में जनसमर्थन मिला है. अब चौथा चरण 03 से 09 अप्रैल तक चलेगा. यह यात्रा आगरा से शुरू होकर हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी. संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन है. आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाने का काम किया है. पिछले तीन चरणों की पदयात्राओं को उत्तर प्रदेश के युवाओं, माताओं-बहनों और बुजुर्गों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि यह समर्थन इस बात का संकेत है कि जनता अब बदलाव चाहती है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि चौथे चरण की यह पदयात्रा आगरा से शुरू होकर हाथरस के रास्ते मथुरा तक जाएगी.