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AAP की 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' यात्रा 3 अप्रैल से शुरू; आगरा से मथुरा तक अभियान

संजय सिंह ने बताया कि ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ अभियान के तहत पार्टी की तीनों पदयात्राओं को प्रदेशभर में जनसमर्थन मिला है.

AAP 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' यात्रा 3 अप्रैल से शुरू.
AAP 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' यात्रा 3 अप्रैल से शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:04 AM IST

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लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को बयान जारी कर उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय को लेकर चौथे चरण की पदयात्रा की घोषणा की.

संजय सिंह ने बताया कि ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ अभियान के तहत पार्टी की तीनों पदयात्राओं को प्रदेशभर में जनसमर्थन मिला है. अब चौथा चरण 03 से 09 अप्रैल तक चलेगा. यह यात्रा आगरा से शुरू होकर हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी.

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन है. आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाने का काम किया है. पिछले तीन चरणों की पदयात्राओं को उत्तर प्रदेश के युवाओं, माताओं-बहनों और बुजुर्गों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है.

उन्होंने कहा कि यह समर्थन इस बात का संकेत है कि जनता अब बदलाव चाहती है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि चौथे चरण की यह पदयात्रा आगरा से शुरू होकर हाथरस के रास्ते मथुरा तक जाएगी.

इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते में पड़ने वाले गांव, कस्बों के लोगों से संवाद करेंगे और बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता को जागरूक करेंगे. कहा कि यह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

संजय सिंह ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह आपने पिछले तीन चरणों की पदयात्राओं को अपना भरपूर समर्थन दिया उसी तरह इस चौथे चरण में भी बड़ी संख्या में शामिल होकर बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें.

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि प्रदेश के हर उस युवा, हर उस परिवार की है जो रोजगार और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहा है.

सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा में शामिल होने के लिए जनता के लिए नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देने की अपील की है. कहा कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़कर प्रदेश में बदलाव की इस मुहिम को मजबूत करें.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीरता से कदम नहीं उठाती है, तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष और तेज करेगी.

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