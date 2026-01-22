जमशेदपुर में हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन, टाटा स्टील के वीपीसीएस ने विजेताओं को किया सम्मानित
जमशेदपुर में चौथे हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. जिसमें कई घुड़सवारों ने हिस्सा लिया.
Published : January 22, 2026 at 9:56 PM IST
जमशेदपुर: सोनारी सर्किट हाउस एरिया में स्थित टाटा स्टील हॉर्स राइडिंग सेंटर में चौथे हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें जमशेदपुर और दूसरे जिलों के राइडर्स ने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन हॉर्स राइडिंग का हुनर दिखाया. इस मौके पर टाटा स्टील के वीपीसीएस, डी.बी. सुंदरम और सेंटर के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे.
बता दें कि टाटा स्टील ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1994 में जमशेदपुर के सर्किट हाउस इलाके में हॉर्स राइडिंग सेंटर शुरू किया था. शुरू में सेंटर में 10 से भी कम राइडर्स थे. धीरे-धीरे बच्चों की हॉर्स राइडिंग सीखने में दिलचस्पी बढ़ी और ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या बढ़ती गई. सेंटर के इंचार्ज और कोच दुष्यंत कुमार ने बताया कि लड़के और लड़कियां दोनों ही हॉर्स राइडिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अभी सेंटर में लड़कियों समेत 150 ट्रेनी हैं.
इस हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता में जमशेदपुर और दूसरे जिलों के खिलाड़ियों समेत कुल 86 राइडर्स ने हिस्सा लिया. सब-जूनियर, जूनियर, सीनियर और सुपर सीनियर कैटेगरी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. टाटा स्टील के वीपीसीएस ने जीतने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए और सभी हिस्सा लेने वालों को बधाई दी.
इस मौके पर टाटा स्टील के वीपीसीएस, डी.बी. सुंदरम ने कहा कि जमशेदपुर शहर में खेलों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं हैं. बच्चों की हॉर्स राइडिंग में बढ़ती दिलचस्पी एक अच्छा संकेत है. उन्होंने बताया कि इस सेंटर के राइडर्स ने हाल ही में गाजियाबाद में हुई इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता में दो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है. उन्होंने आगे कहा कि जमशेदपुर हॉर्स राइडिंग सेंटर के बच्चे अब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो एक तारीफ के काबिल पहल है.
