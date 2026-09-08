बिहार के इस अस्पताल में डॉक्टर की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा रहा मरीज को टांका
मोतिहारी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने मरीज को टांका लगाया है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : September 8, 2026 at 4:18 PM IST
मोतिहारी: स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में है. मोतिहारी में डॉक्टर में की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अटेंडेट) मरीजों का इलाज कर रहा है. जो वीडियो सामने आया है, उसमें ये शख्स घायल मरीजों का इलाज और टांके लगाते नजर आ रहा है.
फोर्थ ग्रेड कर्मी के भरोसे इलाज
मामला पहाड़पुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है. जहां एक फोर्थ ग्रेड कर्मी द्वारा कथित तौर पर घायल मरीजों का इलाज करने और टांके लगाने का मामला सामने आया है. सामने आई तस्वीर में फोर्थ ग्रेड कर्मी कृष्णा कुमार घायल व्यक्ति को टांका लगाते हुए दिख रहा है.
पैरामेडिकल रोस्टर में भी ड्यूटी
मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि आरोप है कि कृष्णा कुमार को पैरामेडिकल टीम की ड्यूटी वाले रोस्टर में भी शामिल किया गया है. उपलब्ध रोस्टर के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कृष्णा कुमार की ड्यूटी पैरामेडिकल कर्मी के रूप में दर्ज होने की बात कही जा रही है.
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है तो फिर एक कथित तौर पर अनट्रेंड फोर्थ ग्रेड कर्मी से मरीजों का इलाज क्यों कराया जा रहा है?
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने क्या बोला?
जब इस मामले को लेकर पहाड़पुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजहरुद्दीन से सवाल किया गया तो उन्होंने पैरामेडिकल ड्यूटी वाले रोस्टर में कृष्णा कुमार का नाम होने से पहले तो इनकार कर दिया लेकिन जब उनसे तारीख के साथ उनके ही कार्यालय से जारी बताए जा रहे रोस्टर में कृष्णा कुमार का नाम होने का जिक्र किया गया तो इस सवाल पर उनकी ओर से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया.
सिस्टम की जवाबदेही भी सवालों में
मरीजों के इलाज जैसे संवेदनशील काम में यदि नियमों के विपरीत किसी अनट्रेंड कर्मी को लगाया गया है तो सवाल सिर्फ संबंधित कर्मी की भूमिका पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी उठता है.
सवाल है कि आखिर किसके आदेश पर कृष्णा कुमार को पैरामेडिकल ड्यूटी दी गई? क्या स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी? अगर कमी थी तो उसकी भरपाई के लिए क्या व्यवस्था की गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मरीजों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता किया गया?
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