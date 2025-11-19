ETV Bharat / state

जमशेदपुर में बाल मेला का आयोजन, राज्यपाल बोले- बच्चों को समाज से जोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं

जमशेदपुर में चौथे बाल मेला में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज के बच्चों को समाज से जोड़ना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं.

Fourth Bal mela in Jamshedpur
जमशेदपुर में चौथे बाल मेला का आयोजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 6:48 PM IST

जमशेदपुर: जिले के बोधि मैदान में आयोजित चौथे बाल मेला में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए. इस दौरान जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय और मेला आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे. बाल मेला को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए इस तरह का आयोजन एक सार्थक दिशा की ओर एक प्रयास है. राज्यपाल ने इस तरह के आयोजन के लिए विधायक सरयू राय की सराहना भी की.

बच्चों के विकास में सही जानकारी की जरूरत

बाल मेला में राज्यपाल ने एक स्मारिका का अनावरण किया. इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि ज्यादातर बच्चे कोरोना के प्रतिकूल शिकार हुए हैं. यह उनकी मानसिकता में भी परिलक्षित हो रहा था, बच्चों का विकास सही तरीके से हो, इसे ध्यान में रखकर 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई है. बता दें कि, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन बाल मेला का समापन होता है.

जानकारी देते राज्यपाल संतोष गंगवार (Etv Bharat)

जमशेदपुर को बनाने चाहते हैं बाल मित्र जिला

विधायक सरयू राय ने बताया कि बच्चे सशक्त हो, मेधावी बने, देश को आगे बढ़ाएं, यह हमारा प्रयास है. उन्होंने कहा कि अगला बाल मेला 2026 में शहर के किसी बड़े स्थान पर करने की योजना है, जिससे झारखंड के अलग-अलग क्षेत्र के बच्चों की सहभागिता संभव हो सके. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर बाल मित्र जिला बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं.

बच्चों को समाज से जोड़ना चुनौती भरा काम

राज्यपाल ने बताया बच्चे और नौजवान ही हमारे देश का भविष्य हैं. आज कल के बच्चे केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, उन्हें समाज से जोड़ना एक चुनौती भरा काम है, अभिभावकों को इस दिशा में पहल करनी होगी. बच्चों के अधिकारों और विकास के लिए बहुत काम करने की जरुरत हैं. खासकर झारखंड में बहुत काम करने की जरूरत है, झारखंड में कुपोषण बड़ी समस्या है, कुपोषण को दूर करने के लिए तीव्र गति से प्रयास करने होंगे.

बता दें कि साल 2022 में विधायक सरयू राय ने कोरोना काल में बच्चों की मानसिकता में बदलाव लाने और उन्हें विभिन्न आयोजन से जोड़ने की दिशा में बाल मेला की शुरुआत की.

