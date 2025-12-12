ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ धाम की चौथी वर्षगांठ, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कराया विशेष चिरंजीव अनुष्ठान, रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया

13 एवं 14 दिसंबर को विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. भक्तों के लिए दो दिनों तक दिव्य दर्शन की व्यवस्था रहेगी.

काशी विश्वनाथ धाम को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है.
काशी विश्वनाथ धाम को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 7:59 PM IST

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के चार साल पूरे होने पर 13 और 14 दिसंबर को भव्य उत्सव मनाया जाएगा. मंदिर परिसर को बेहद आकर्षक रूप से सजाया गया है. शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित पंचमुखी गणेश मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया. चिरंजीवी पूजन, नवग्रह पूजन, मृत्युंजय पूजन, हनुमान चालीसा पाठ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ, चंडी पाठ, गणेश पूजन, वरुण पूजन एवं शिव पंचाक्षर जप किया गया.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया, समस्त वैदिक अनुष्ठानों का संचालन गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा किया गया. उनके साथ सहयोगी शास्त्रियों में जितेन्द्र द्विवेदी, देवआनंद मण्डी, तरुण पाण्डेय, गिरीधर शर्मा, अभिषेक त्रिपाठी तथा 7 बटुक उपस्थित रहे. 13 एवं 14 दिसंबर को विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

परिसर में लाइटिंग, पुष्प सज्जा तथा श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. दोनों दिनों में भक्तों के लिए भजन-गायन, वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा दिव्य दर्शन की विशेष व्यवस्था रहेगी. चार साल पूरा होने पर यह आयोजन काशी की प्राचीन परम्परा, आस्था तथा नवनिर्माण की भावना का प्रतीक होगा.

विश्व भूषण मिश्रा ने बताया, 13 दिसंबर को धाम स्थित शंकराचार्य चौक पर वैदिक यज्ञ तथा जायादी होम संपन्न किया जाएगा. इसके उपरांत मंदिर परिसर में चतुर्वेद पारायण का आयोजन होगा, जिसमें वैदिक परंपरा के विद्वान आचार्य परम वैदिक स्वरूप में वेद-मंत्रों का पारायण करेंगे. 13-14 दिसंबर को शाम के समय सांस्कृतिक मंच शिवार्चनम् मंच पर प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रस्तुति के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

