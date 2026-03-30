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चंडीगढ़ पीजीआई में 14वीं अमृत फार्मेसी शुरू, मरीजों को आसानी से मिलेंगी सस्ती दवाईयां

चंडीगढ़ : पीजीआईएमईआर ने मरीजों के लिए एक और राहत भरा कदम उठाया है. संस्थान में 14वीं अमृत(AMRIT) फार्मेसी शुरू हो गई है, जिससे अब सस्ती दवाइयों की पहुंच और आसान हो जाएगी. खास बात ये है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में AMRIT स्टोर पहली बार देखी जा रही है.

अमृत स्टोर का उद्घाटन : नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक के पास शुरू हुए, इस नए स्टोर का उद्घाटन डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने किया. प्रो. विवेक लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना बड़ी संख्या में मरीजों तक इलाज पहुंचाने का काम कर रहा है, और अमृत स्टोर उस इलाज को सस्ता बनाकर असली सहारा देते हैं. उनका कहना था कि कोशिश यही है कि कोई भी मरीज सिर्फ पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे.

चंडीगढ़ पीजीआई में 14वीं अमृत फार्मेसी शुरू (Etv Bharat)

13 अमृत स्टोर पहले से मौजूद : पीजीआई में पहले से ही 13 अमृत स्टोर चल रहे थे, अब इस नए स्टोर के साथ संख्या 14 हो गई है. आगे 2 से 3 और स्टोर खोलने की तैयारी भी चल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सुविधा पहुंच सके, खासकर इमरजेंसी और कार्डियोलॉजी जैसे व्यस्त विभागों में 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि, दवाइयों की उपलब्धता और कुछ प्रक्रियाओं को लेकर चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन्हें धीरे-धीरे ठीक किया जा रहा है.

अब बाहर भटकना नहीं पड़ेगा : पीजीआई में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, ऐसे में इस तरह की पहल इलाज को थोड़ा आसान और सस्ता बनाने में मदद कर रही हैं. इस नए अमृत स्टोर से मरीजों और उनके साथ आए लोगों को सीधी राहत मिलेगी. पहले जहां दवाइयों के लिए अस्पताल के बाहर निजी मेडिकल स्टोरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही दवाइयां पीजीआई के अंदर ही मिल जाएंगी. नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक के पास खुले इस स्टोर पर ज्यादातर जरूरी दवाइयां एक ही जगह मिलेंगी. इससे समय भी बचेगा और जेब पर भी कम असर पड़ेगा.