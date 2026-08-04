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टेरर, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 14 नये कोर्ट गठित, पेपर लीक मामले पर सुनवाई आज

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है. आज पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 स्पेशल कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 स्पेशल कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 9:16 AM IST

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नई दिल्ली: आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है. आज ही पेपर लीक से जुड़े मामलों की नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी.

बता दें कि 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था. इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज अनु ग्रोवर बलिगा को नियुक्त किया गया था. नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में 27 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, जिसे टालनी पड़ी. क्योंकि सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया गया था. उसके बाद 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 14 नये कोर्ट की स्थापना का आदेश दिया. इस आदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए अनु ग्रोवर बलिगा की जगह अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया था.

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राऊज एवेन्यू कोर्ट में एनआईए एक्ट और यूएपीए के तहत दर्ज मामलों के लिए छह कोर्ट, मकोका के मामलों के लिए तीन कोर्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए चार कोर्ट पेपर लीक जैसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई है. बता दें कि 3 जुलाई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और दिल्ली हाईकोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट की पोर्टफोलिया जज जस्टिस ज्योति सिंह ने इन 14 कोर्ट का उद्घाटन किया था.

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