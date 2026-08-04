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टेरर, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 14 नये कोर्ट गठित, पेपर लीक मामले पर सुनवाई आज

नई दिल्ली: आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है. आज ही पेपर लीक से जुड़े मामलों की नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी.

बता दें कि 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था. इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज अनु ग्रोवर बलिगा को नियुक्त किया गया था. नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में 27 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, जिसे टालनी पड़ी. क्योंकि सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया गया था. उसके बाद 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने आतंकी मामलों, ड्रग्स और पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 14 नये कोर्ट की स्थापना का आदेश दिया. इस आदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए अनु ग्रोवर बलिगा की जगह अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया था.