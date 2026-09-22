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इंडो-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर बन रहे फर्जी आधार कार्ड! 14 गिरफ्तारियों से मचा हड़कंप

भारत-नेपाल सीमा से सटे अररिया में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 14 को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार

Araria fake Aadhaar card
फर्जी आधार कार्ड बनाने का चल रहा खेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 2:40 PM IST

7 Min Read
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अररिया : भारत-नेपाल सीमा से सटे अररिया जिले में फर्जी आधार कार्ड और जाली पहचान दस्तावेज बनाने का बड़ा मामला सामने आया है. इस अवैध गतिविधि ने सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में आठ प्राथमिकी दर्ज की हैं. साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गृह मंत्री की बैठक के बाद बढ़ी सतर्कता

फरवरी 2026 में पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. इस महत्वपूर्ण बैठक में सीमावर्ती जिलों के आला अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों और पहचान दस्तावेजों की कड़ी जांच के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद से ही सीमा क्षेत्र में निगरानी काफी बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में अररिया पुलिस द्वारा की गई यह हालिया कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अररिया पुलिस अधीक्षक ने दी अहम जानकारी (ETV Bharat)

घुसपैठ को लेकर गहन जांच

इस संवेदनशील मामले को सीधे घुसपैठ से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी. इसके लिए पुख्ता साक्ष्यों की आवश्यकता होगी. किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सीमा पार करने के तरीकों, आरोपियों के वास्तविक निवास स्थान और जब्त दस्तावेजों के इस्तेमाल की गहन जांच करनी होगी. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फर्जी पहचान पत्रों का असली मकसद क्या था.

कुर्साकांटा में तकनीकी संसाधनों की बरामदगी

मई 2026 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के बारीटोला में छापेमारी की थी. वहां फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में मोहम्मद आबिद और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में कुर्साकांटा थाना कांड संख्या 83/26 दर्ज की गई है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है. वे यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह गिरोह किन लोगों के लिए काम कर रहा था.

फारबिसगंज में साइबर टीम की बड़ी छापेमारी

अप्रैल 2026 में फारबिसगंज के ज्योति सिनेमा हॉल परिसर में स्थित एक फोटोकॉपी दुकान पर साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी. इस छापेमारी के दौरान सीएसपी संचालक मोहम्मद मोहसीन आलम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मौके से लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, मोबाइल फोन और वेब कैमरा जब्त किया है. इसके साथ ही वहां से करीब 53 पन्नों के संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.

रानीगंज में भारी मात्रा में सामग्री जब्त

रानीगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया में भी एक फोटो स्टेट दुकान पर पुलिस ने दबिश दी थी. इस मामले में रानीगंज थाना कांड संख्या 108/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. इस कार्रवाई में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौके से दो लैपटॉप, चार मोबाइल, फिंगर स्कैनर, आई स्कैनर और चौदह जाली आधार कार्ड बरामद हुए. इतनी बड़ी संख्या में सामग्री मिलना किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है.

Araria fake Aadhaar card
फर्जी आधार कार्ड से सावधान (ETV Bharat)

जोकीहाट में डिजिटल केंद्रों पर उठे सवाल

जोकीहाट थाना क्षेत्र के काकन चौक के पास एक कंप्यूटर दुकान में भी फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने का खेल चल रहा था. पुलिस ने वहां कार्रवाई कर इस अवैध धंधे का पर्दाफाश किया. इस घटना ने निजी कंप्यूटर और डिजिटल सेवा केंद्रों की आड़ में होने वाले फर्जीवाड़े को उजागर किया है. पुलिस अब इन केंद्रों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी कर रही है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके.

जमीन रजिस्ट्री में फर्जी पहचान का खेल

अररिया नगर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की रजिस्ट्री कराने का एक अनोखा मामला सामने आया है. भू-स्वामी की फर्जी पहचान तैयार कर उसकी बेशकीमती संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने का प्रयास किया गया था. यह मामला साबित करता है कि इन जाली कागजातों का इस्तेमाल केवल पहचान छुपाने के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी और संपत्ति से जुड़े अपराधों को अंजाम देने के लिए भी किया जा रहा था.

बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में दुरुपयोग का खतरा

फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंकिंग, मोबाइल सिम कार्ड खरीदने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी से किया जा सकता है. यही कारण है कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है. जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित था या इसके तार देश के अन्य हिस्सों और संगठित गिरोहों से भी जुड़े हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच के मुख्य बिंदु

सीमावर्ती जिला होने के कारण अररिया में फर्जी आधार कार्ड मिलने से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि, फर्जी दस्तावेज बनाना और किसी का विदेशी नागरिक होना दो अलग बातें हैं. जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस अब उन लोगों की पहचान करना है जिनके नाम पर ये कार्ड बने हैं. यदि इसमें किसी संगठित गिरोह का हाथ मिला, तो मामले का सुरक्षा पहलू और गंभीर हो जाएगा.

जब्त डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच

अररिया पुलिस के सामने अब कई यक्ष प्रश्न खड़े हैं. अलग-अलग थानों में दर्ज आठ मामलों के आरोपियों का आपस में क्या संबंध है? इन्होंने अब तक कितने लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इसके बदले कितनी रकम ली? बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन के डाटा की जांच की जा रही है. यदि विभिन्न मामलों में समान मोबाइल नंबर या डाटा मिलता है, तो पुलिस के लिए कड़ियां जोड़ना आसान होगा.

संगठित साइबर अपराध की आशंका का आकलन

अररिया जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में पहचान पत्रों की प्रामाणिकता बहुत मायने रखती है. यदि जांच में किसी बड़े संगठित गिरोह की भूमिका की पुष्टि होती है, तो यह मामला सीधे तौर पर बड़े साइबर अपराध और दस्तावेजी फर्जीवाड़े से जुड़ जाएगा. फिलहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाइयों से इतना तो साफ है कि जिले में जाली आधार कार्ड बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ा अभियान चलाया जा रहा है.

Araria fake Aadhaar card
गृह मंत्री की बैठक के बाद बढ़ी सतर्कता (ETV Bharat)

अररिया पुलिस अधीक्षक ने दी अहम जानकारी

अररिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अब तक कुल आठ मामले दर्ज कर चौदह लोगों को जेल भेजा जा चुका है. पुलिस को जब भी ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना मिलती है, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तुरंत कानूनी कदम उठाए जाते हैं और छापेमारी की जाती है.

"फर्जी आधार सेंटर को लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया गया था. कुल 8 कांड दर्ज हुए थे और 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं. जिले में जितने भी आधार कार्ड बनाने के जो सेंटर हैं, उनका भी वेरिफिकेशन किया गया है. इसके अलावा यदि कोई सूचना हमें गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने की प्राप्त होती है तो हमलोग छापेमारी करते हैं."- जितेंद्र कुमार, एसपी, अररिया

ठोस साक्ष्यों के बाद ही स्पष्ट होगा निष्कर्ष

पुलिस महानिरीक्षक और एसपी के अनुसार, वर्तमान जांच का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के निर्माण के पीछे छिपे असली मकसद को उजागर करना है. पुलिस यह पता लगा रही है कि इन जाली कार्डों का इस्तेमाल किन-किन लोगों ने किया है. घुसपैठ या किसी बड़ी साजिश से जुड़े दावों पर किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच में सामने आने वाले ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्यों का इंतजार करना होगा.

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