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करियर छोड़कर कला बचाने निकले चार युवा, 'स्वमार्ट' के जरिए 401 जीआई टैग उत्पादों को दे रहे निःशुल्क बाजार

श्रीगंगानगर: भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और कलाकारों को नई पहचान व व्यापारिक मंच दिलाने के लिए चार उच्च शिक्षित युवाओं का एक दल पूरे भारत के भ्रमण पर निकला है. इस दल में बिहार निवासी दीपक चंद्र, अभिमन्यु कुमार, रोशन यदुवंशी और उत्तर प्रदेश निवासी सत्यम दुबे शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर को छोड़कर इस मिशन के लिए मेहनत करने का फैसला किया है. विश्व प्रसिद्ध पिछवाई कला के बारे में जानने नाथद्वारा पहुंचे युवाओं ने प्रख्यात कलाकार दिनेश शर्मा से मुलाकात कर पिछवाई कला को बारीकी से समझा और जाना.

निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म: इन युवाओं ने 'स्वमार्ट' नाम से एक निःशुल्क B2C प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कला को सीखने-सिखाने और व्यापार के नए अवसर पैदा करना है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के 401 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को बाजार और व्यापार का मौका दिया जा रहा है. युवाओं का कहना है कि इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न तो खरीदार से लिया जा रहा है और न ही कलाकारों से उनके उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए लिया जा रहा है. यह पूर्णतया निःशुल्क प्लेटफॉर्म है. दल द्वारा कलाकारों को व्यक्तिगत रूप से डिजिटल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, जिसमें उनके लिए निःशुल्क वेबसाइट बनाना, प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करना और गैलरी तैयार करना भी शामिल है.

401 जीआई टैग वाले कलाकारों जुड़ेंगे: स्टार्टअप से जुड़े रोशन यदुवंशी ने बताया कि उन्होंने तीन साल पहले कला, कलाकारों और संस्कृति को गहराई से समझने के लिए इस पहल की शुरुआत की थी. 12 ज्योतिर्लिंग व चार धाम की इस 'भारत स्पंदन यात्रा' के तहत यह दल हर राज्य और शहर में जाकर 401 जीआई टैग वाले कलाकारों से जुड़ रहा है और उनकी कला के मूल को समझने का प्रयास कर रहा है. रोशन यदुवंशी के अनुसार, भारत की असली संस्कृति को केवल किताबों में पढ़कर या मोबाइल रील्स देखकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे स्वयं जाकर और देखकर ही अनुभव किया जा सकता है. इस यात्रा का एक बड़ा दार्शनिक पहलू यह भी है कि इंसान कला और कलाकारों को समझकर अपने भीतर के सृजन को पहचान सकता है, जहां समाज में कलाकार एक गुरु की भूमिका निभाता है.

पिछवाई कला के बारे में जानने नाथद्वारा पहुंचे युवा (ETV Bharat Sri Ganganagar)

कई उत्पादों को अपने मार्ट से जोड़ा: उन्होंने बताया कि वे अपने-अपने स्तर पर ऑनलाइन कार्य करते हैं और अपना खर्चा स्वयं वहन करते हैं. इस प्लेटफॉर्म को केवल कला और संस्कृति को सहेजने के लिए बनाया गया है. इसके लिए वे खुद के खर्च से भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक यात्रा पर निकले हैं, जो धार्मिक भी है और सामाजिक भी है. अब तक यह दल राजस्थान के जयपुर सहित पांच जिलों की यात्रा कर चुका है और यहां के कई उत्पादों को अपने मार्ट से जोड़ चुका है. वे यहां नाथद्वारा में पिछवाई कला व मोलेला (मिलेला) टेराकोटा आर्ट को देखने आए थे. आगे यह यात्रा उत्तर भारत के कई राज्यों से होते हुए दक्षिण भारत भी पहुंचेगी, जहां अन्य जीआई टैग उत्पादों को जोड़ने के साथ ही इस दल का धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन जारी रहेगा.

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