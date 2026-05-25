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पंडो जनजाति के 4 युवकों की मौत, तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकराई, बलरामपुर के पीपरपान गांव की घटना

बलरामपुर: रफ्तार के कहर और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ने एक बार फिर कहर बरपाया है. सनावल थाना इलाके के पीपरपान गांव में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर ईंट लदे ट्रैक्टर से हो गई. हादसे में पंडो जनजाति के 4 युवकों की मौत हो गई. हादसा रविवार की शाम को हुआ. सनावल थाना पुलिस के मुताबिक सभी युवक रविवार देर शाम डिंडो साप्ताहिक बाजार से बाइक पर घर लौट रहे थे. तभी उनकी बाइक ईंट लदे ट्रैक्टर से टकरा गई.

पंड़ो जनजाति के 4 युवकों की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठे चारों युवक सड़क बेसुध होकर गिर पड़े. आनन फानन में स्थानीय लोगों ने चारों युवकों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने चारों युवकों की नब्ज टटोली, जिसके बाद बताया कि चारों युवकों की यहां लाने से पहले ही मौत हो चुकी है. मृतक सभी युवक पंडो जनजाति के थे. हादसे के बाद उनके परिवार में मातम का माहौल है. सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और आपस में चचेरे भाई थे. पंडो जनजाति के लोगों की आबादी काफी कम है. इस संरक्षित जनजाति में गिना जाता है.