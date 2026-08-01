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चंडीगढ़ में चारों युवकों का अंतिम संस्कार, कांवड़ लाने के दौरान गंगानहर में डूबकर हुई थी मौत

पंचकूला: हरिद्वार से कांवड़ लाने के दौरान जटवाड़ा पुल के पास गंगानहर में जान गंवाने वाले चंडीगढ़ के चारों बच्चों के शव शनिवार की दोपहर उनके घरों पर लाए गए. इस दौरान सभी परिवारों में चीख-पुकार मच गई. बच्चों के मां-पिता समेत उनके भाई-बहनों को संभालना मुश्किल हो गया. आस-पड़ोस के लोगों समेत रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने सभी पीड़ित परिवारों को संभाला. सभी दुखी मां-बाप को हौसला देते दिखे, उन्हें ढांढस बंधाते दिखे और यह भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, यह शब्द कहते हुए ढांढस बंधाते रहे. लेकिन जान गंवाने वाले बच्चों की माएं बद्हवास हालत में यही पुकारती रही कि ``कोई मेरे बेटे को उठा दो, एक बार मेरी उससे बात करवा दो". मां की इस पीड़ा को सुनकर कर कोई बेचैन होता दिखा.

सेक्टर-25 श्मशान घाट ले जाए गए शव: हादसे में जान गंवाने वाले सेक्टर-30 निवासी तीन बच्चों, भरत उर्फ बिट्‌टू, शिवांश और नीतिश के शव को उनके घरों से एंबुलैंस के जरिए सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट ले जाया गया. इस दौरान पीड़ित परिवारों के साथ उनके रिश्तेदार, बच्चों के दोस्त, पड़ोसी और सेक्टर-30 के अन्य लोग शामिल रहे. श्मशान घाट में भी जीवनभर की मिला पीड़ा के साथ दुखी मां-पिता अपने बच्चों के शव देख रोते-बिलखते रहे. आखिरकार पीड़ित परिवारों को अपने बेटों की मृत देह का अंतिम संस्कार करना पड़ा.

आर्थिक कमजोर परिवारों की मदद की गुहार: स्थानीय वार्ड से पार्षद तरूणा मेहता और उनके पति यादविंदर मेहता ने कहा कि चारों बच्चों के परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं. यादविंदर मेहता ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है, जिसमें पीड़ित परिवारों को किसी न किसी तरह आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई गई है. पार्षद ने कहा कि वह इस प्रयास में हैं कि कैसे न कैसे इन दुखी पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की मदद मिल सके. नतीजतन चंडीगढ़ के प्रशासक से उन्हें कुछ मदद मिलने की उम्मीद है.